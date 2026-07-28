Κωνσταντίνος Καρέτσας: Το «αντίο» στην Γκενκ, πριν συνεχίσει την καριέρα του στην Ντόρτμουντ

Το μεγάλο “deal” είναι πλέον γεγονός και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ετοιμάζεται να αφήσει την Γκενκ -ομάδα στην οποία έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα- και να φορέσει την κιτρινόμαυρη φανέλα της Ντόρμουντ.

Η Ντόρτμουντ έφτασε τη Δευτέρα (27.07.2026) σε συμφωνία με την Γκενκ για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ολοκληρώνοντας μία σούπερ μετεγγραφή που μπορεί να φτάσει συνολικά τα 41 εκατομμύρια ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Έλληνας 18χρονος μεσοεπιθετικός αποχαιρέτησε τον βελγικό σύλλογο με μια φωτογραφία που ανέβασε -σε story στο Instagram- από την εποχή που αγωνιζόταν στα τμήματα υποδομής της Γκενκ.

Ο Καρέτσας έχει συμφωνήσει σε όλα με την Ντόρτμουντ για συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών. Πλέον, απομένουν τα τυπικά για να ολοκληρωθεί η μετεγγραφή, με τον Έλληνα εξτρέμ να ετοιμάζεται να ταξιδέψει άμεσα στη Γερμανία, προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία των Βεστφαλών.