Αθλητικά

Κωνσταντίνος Καρέτσας: Το «αντίο» στην Γκενκ, πριν συνεχίσει την καριέρα του στην Ντόρτμουντ

Η φωτογραφία που πόσταρε ο Έλληνας επιθετικός
Κωνσταντίνος Καρέτσας
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας με τη φανέλα της Γκενκ/ REUTERS/Omar Havana
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Το μεγάλο “deal” είναι πλέον γεγονός και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ετοιμάζεται να αφήσει την Γκενκ -ομάδα στην οποία έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα- και να φορέσει την κιτρινόμαυρη φανέλα της Ντόρμουντ.

Η Ντόρτμουντ έφτασε τη Δευτέρα (27.07.2026) σε συμφωνία με την Γκενκ για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ολοκληρώνοντας μία σούπερ μετεγγραφή που μπορεί να φτάσει συνολικά τα 41 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Έλληνας 18χρονος μεσοεπιθετικός αποχαιρέτησε τον βελγικό σύλλογο με μια φωτογραφία που ανέβασε -σε story στο Instagram- από την εποχή που αγωνιζόταν στα τμήματα υποδομής της Γκενκ.

karetsas genk pitsiriki

Ο Καρέτσας έχει συμφωνήσει σε όλα με την Ντόρτμουντ για συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών. Πλέον, απομένουν τα τυπικά για να ολοκληρωθεί η μετεγγραφή, με τον Έλληνα εξτρέμ να ετοιμάζεται να ταξιδέψει άμεσα στη Γερμανία, προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία των Βεστφαλών.

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Αθλητικά
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