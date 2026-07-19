Αθλητικές μεταδόσεις με τελικό Μουντιάλ Ισπανία – Αργεντινή και τελικούς για Σάκκαρη και Τσιτσιπά

Ο τελικός του Μουντιάλ ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή ξεχωρίζει από τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (19/7/2026).

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Κυριακής είναι, όμως, και γεμάτο τένις με δύο τελικούς για τον Στέφανο Τσιτσιπά στην Ελβετία και τη Μαρία Σάκκαρη στην Αθήνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

11:00 Novasports 5HD Τhe Οpen Championship 2026

11:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Εσθονία, SS17 Kaariku 1

12:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Τσιτσιπάς-Κολινιόν Τελικός Γκστάαντ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

13:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Εσθονία, SS18 Kaariku 2 Wolf Power Stage

15:00 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 250 2026 Μπάσταντ

15:45 ANT1 Formula 1 2026 – Γκραν Πρι Βελγίου

17:00 Novasports 5HD Τhe Οpen Championship 2026

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ WTA 250 2026 Athens Open

17:30 Novasports 6HD WTA 250 2026 Ιάσιο

18:30 Novasports 5HD Τhe Οpen Championship 2026

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Σάκκαρη- Κρεϊτσίκοβα WTA 250 2026 Athens Open

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ντάλας Γουίνγκς – Λος Άντζελες Σπαρκς WNBA Regular Season 2026

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ισπανία – Αργεντινή Τελικός Μουντιάλ 2026