Αθλητικά

Αθλητικές μεταδόσεις με τελικό Μουντιάλ Ισπανία – Αργεντινή και τελικούς για Σάκκαρη και Τσιτσιπά

Η γιορτή του ποδοσφαίρου και η μεγάλη επιστροφή του ελληνικού τένις στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της Κυριακής 19 Ιουλίου του 2026
Οι Ισπανοί πανηγυρίζόυν REUTERS
Οι Ισπανοί πανηγυρίζόυν REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Ο τελικός του Μουντιάλ ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή ξεχωρίζει από τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (19/7/2026).

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Κυριακής είναι, όμως, και γεμάτο τένις με δύο τελικούς για τον Στέφανο Τσιτσιπά στην Ελβετία και τη Μαρία Σάκκαρη στην Αθήνα.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

11:00 Novasports 5HD Τhe Οpen Championship 2026

11:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Εσθονία, SS17 Kaariku 1

12:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Τσιτσιπάς-Κολινιόν Τελικός Γκστάαντ

13:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Εσθονία, SS18 Kaariku 2 Wolf Power Stage

15:00 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 250 2026 Μπάσταντ

15:45 ANT1 Formula 1 2026 – Γκραν Πρι Βελγίου

17:00 Novasports 5HD Τhe Οpen Championship 2026

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ WTA 250 2026 Athens Open

17:30 Novasports 6HD WTA 250 2026 Ιάσιο

18:30 Novasports 5HD Τhe Οpen Championship 2026

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Σάκκαρη- Κρεϊτσίκοβα WTA 250 2026 Athens Open

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ντάλας Γουίνγκς – Λος Άντζελες Σπαρκς WNBA Regular Season 2026

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ισπανία – Αργεντινή Τελικός Μουντιάλ 2026

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