Η ΑΕΚ σχεδιάζει ξενοδοχείο σε συνεργασία με διεθνή αλυσίδα στη SUNEL Arena

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ ΑΕΚ, Μάκης Αγγελόπουλος, παρουσίασε το αναπτυξιακό όραμα για τη Sunel Arena, μιλώντας στο Sports & Tourism Summit.

Ο Μάκης Αγγελόπουλος στάθηκε στη μεταμόρφωση της πρώην Ολυμπιακής εγκατάστασης και στα σχέδια που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

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Όπως τόνισε, η ΑΕΚ ήταν η πρώτη που προχώρησε σε ουσιαστική αξιοποίηση Ολυμπιακού ακινήτου, ενός χώρου που παρέμενε ανενεργός, επιβαρύνοντας το Δημόσιο με σημαντικό κόστος συντήρησης.

«Η ΑΕΚ έκανε την πρώτη πραγματική αξιοποίηση ολυμπιακού ακινήτου στη χώρα. Ήταν μια δύσκολη άσκηση. Στον Έλληνα φορολογούμενο κόστιζε 650.000 ευρώ για να παραμένει κλειστό. Το αναβαθμίσαμε σε έναν εντυπωσιακό βαθμό και τώρα ο στόχος μας είναι να το αναπτύξουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Αγγελόπουλος αποκάλυψε ότι το επόμενο βήμα αφορά τη δημιουργία ενός πολυδιάστατου χώρου, που θα συνδυάζει αθλητισμό, ψυχαγωγία, εκπαίδευση και τουρισμό.

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Σύμφωνα με όσα δήλωσε, η ΚΑΕ ΑΕΚ βρίσκεται κοντά στην ανακοίνωση συνεργασίας με μία από τις μεγαλύτερες ξενοδοχειακές αλυσίδες παγκοσμίως, προκειμένου να δημιουργηθεί ξενοδοχείο εντός του συγκροτήματος της Sunel Arena.

«Δημιουργούμε έναν νέο οικογενειακό προορισμό, με έμφαση στον τουρισμό αλλά και στο “edutainment”, δηλαδή στον συνδυασμό εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας. Πολύ σύντομα θα ανακοινώσουμε συνεργασία με μία παγκοσμίως γνωστή αλυσίδα ξενοδοχείων, ώστε να ενσωματώσουμε ξενοδοχείο στην αθλητική εγκατάσταση. Θα πρόκειται για μια παγκόσμια πρωτιά, που θα αναβαθμίσει συνολικά την περιοχή και θα δημιουργήσει έναν νέο πόλο έλξης», υπογράμμισε.