Αθλητικά

Η ΑΕΚ κινείται για την απόκτηση του Κινγκς Κάνγκουα της Χάποελ Μπερ Σεβά

Το δημοσίευμα από το Ισραήλ για τον 27χρονο box to box μέσο και την Ένωση
ΦΩΤΟ AP Photo
ΦΩΤΟ AP Photo/Themba Hadebe
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Πρόταση για την απόκτηση του Κινγκς Κάνγκουα φέρεται να κατέθεσε η ΑΕΚ στην Χάποελ Μπερ Σεβά, σύμφωνα με δημοσίευμα από το Ισράηλ.

Η ΑΕΚ θέλει να καλύψει το κενό που άφησε στο χώρο του κέντρου η πώληση του Ορμπελίν Πινέδα και η περίπτωση που φαίνεται να προκρίνεται από τη λίστα του Χαβιέρ Ριμπάλτα είναι ο Κινγκς Κάνγκουα!

Από το Ισραήλ αποκάλυψαν πως οι “κιτρινόμαυροι” έχουν κάνει πρόταση στην Χάποελ Μπερ Σεβά για την απόκτηση του 27χρονου box to box μέσου από τη Ζάμπια.

Ο Κάνγκουα αποτελεί γνώριμο όνομα για την Ένωση, καθώς είχε απασχολήσει την ομάδα και το περσινό καλοκαίρι, ενώ η Ένωση τον αντιμετώπισε στον 2ο προκριματικό του Conference League, όπου είχε ξεχωρίσει για την ένταση και την επιθετικότητα στο παιχνίδι του.

Τη φετινή πρωταθληματική σεζόν της Μπερ Σεβά, ο Κάνγκουα πραγματοποίησε την πιο παραγωγική χρονιά της καριέρας του, με 12 γκολ και 11 ασίστ σε 40 συμμετοχές (αναδείχθηκε MVP του πρωταθλήματος).

Η ισραηλινή ομάδα τον είχε αποκτήσει το 2024 από τον Ερυθρό Αστέρα, καταβάλλοντας 800.000 ευρώ. Είναι παίκτης με ένταση, τρεξίματα, δυνατότητα να πατήσει περιοχή και να δημιουργήσει, στοιχεία που τον καθιστούν ιδανικό για το προφίλ του μέσου που θέλει ο Μάρκο Νίκολιτς, για αντι- Πινέδα.

Ο διεθνής χαφ της Ζάμπια, με 43 συμμετοχές και 7 γκολ με το εθνικό συγκρότημα.

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