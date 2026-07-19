Ο Τσεντί Οσμάν έφτασε στη Θεσσαλονίκη και αποθεώθηκε από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Ο Τσεντί Οσμάν γύρισε “σελίδα” στην καριέρα του! Ο Τούρκος φόργουορντ έφτασε στην Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Κυριακής (19.07.2026) για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, με τον κόσμο του “δικεφάλου” να τον αποθεώνει.

Ο ΠΑΟΚ προχώρησε σε μία τεράστια μετεγγραφική κίνηση, κάνοντας δικό του τον Τζέντι Όσμαν από τον Παναθηναϊκό. Ο αρχηγός της εθνικής Τουρκίας θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ενταχθεί στην συνέχεια στο σύνολο του Αντρέα Τρινκέρι.

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Αρκετοί φίλοι του ΠΑΟΚ έδωσαν το “παρών” στο αεροδρόμιο και αποθέωσαν τον Τσεντί Οσμάν. Οι Γιώργος Τσιάρας (Sports Director) και Μιχάλης Γιαννακίδης (Team Manager) ήταν αυτοί που υποδέχθηκαν στον παίκτη από την πλευρά της ΚΑΕ.

Θυμίζουμε πως την Δευτέρα (20.07.2026) στις 18:30 ο ΠΑΟΚ θα παρουσιάσει τον επόμενο ηγέτη του στο “PAOK Sports Arena”, με τον Τέλη Μυστακίδη να συμμετέχει στην παρουσίαση του παίκτη.

Για να κάνει δικό του τον Οσμάν, ο ΠΑΟΚ έδωσε 2 εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό, ενώ προσέφερε στον διεθνή φόργουορντ τριετές συμβόλαιο συνολικών απολαβών ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ.