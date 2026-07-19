Γιαννακόπουλος: «Όποιος δεν έχει στόχο να αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό δεν έχει θέση στην ομάδα»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος απάντησε σε ερωτήσεις που του έθεσε ο κόσμος για τον Παναθηναϊκό κάτω από μία ανάρτησή του στο Instagram.

Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού κλήθηκε να σχολιάσει τις αποχωρήσεις των Τσέντι Όσμαν και Βασίλη Τολιόπουλου, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει της νέας σεζόν.

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“Γιατί δεν έβγαινε να έχουμε 63 εκ. μπάτζετ και είπαμε να κάνουμε οικονομία να πάει στα 60 και να μην πάρουμε άσο, αλλά και για να σχολιάσεις εσύ.

Δεν έμαθες ότι λόγω πτώχευσης έφυγε και ο Τολιόπουλος; Λοιπόν για να τελειώνει το παραμύθι, όποιος δεν έχει πρωταρχικό στόχο να αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό του σήμερα ανεξαρτήτων λεπτών και ρόλου και πιστεύει ότι δεν θα αμείβεται επαρκώς βάση βιογραφικού, αλλά και προσφοράς δεν θα έχει θέση στην ομάδα.

Δεν έχετε καταλάβει ποιος επέστρεψε… Δεν έχετε καταλάβει τι εστί Παναθηναϊκός σε πλήρη συστράτευση”, ήταν το σχόλιο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.