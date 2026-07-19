Στέφανος Τσιτσιπάς: Οι 13 τίτλοι του Έλληνα πρωταθλητή

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκίνησε την αντεπίθεσή του από την Ελβετία. Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε τον 13ο τίτλο στην καριέρα του, επικρατώντας του Ραφαέλ Κολινιόν με 2-1 σετ στον τελικό του 250αριου τουρνουά του Γκστάαντ.

Παίζοντας στην αγαπημένη του χωμάτινη επιφάνεια, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδειξε σημάδια αντίδρασης και πηγαίνει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στις ΗΠΑ για τα τουρνουά σε σκληρή επιφάνεια που θα ακολουθήσουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτός ήταν ο έκτος τίτλος καριέρας στο χώμα, με τον Τσιτσιπά να φτάνει τους 13 συνολικά.

Oι 13 τίτλοι του Έλληνα πρωταθλητή

1 ATP Finals (2019)

3 ATP Masters 1000 (Μόντε Κάρλο 2021, 2022, 2024)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

1 ATP 500 (Ντουμπάι 2025)

8 ATP 250 (Στοκχόλμη 2018, Μασσαλία 2019, Εστορίλ 2019, Μασσαλία 2020, Λυών 2021, Μαγιόρκα 2022, Λος Κάβος 2023, Γκστάαντ 2026)