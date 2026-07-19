Κεφάτος Τσιτσιπάς στην απονομή: «Αν κερδίσεις εδώ παίρνεις και μία αγελάδα, σωστά;»

Όρεξη για αστεία είχε ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατά τη διάρκεια της απονομής του τίτλου που κατέκτησε στο Γκντάαστ της Ελβετίας.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο85) επικράτησε 2-1 σετ (6-4, 6-7, 6-3) του Ραφαέλ Κολινιόν (Νο42) στον τελικό του 250αριού τουρνουά στο Γκστάαντ και κατέκτησε τον τίτλο.

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Κατά την διάρκεια της απονομής στις δηλώσεις του, ο Στέφανος αστειεύτηκε λέγοντας “Έχω ακούσει πως αν κερδίσεις εδώ το τουρνουά, παίρνεις και μία αγελάδα, σωστά;”.

“Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας πόσο καταπληκτικός είναι ο τελικός. Όταν ξεκινήσαμε να παίζουμε τένις ονειρευόμασταν να βρεθούμε στα τελευταία στάδια των τουρνουά. Συγχαρητήρια στην ομάδα του αντιπάλου μου, ξέρω τους περισσότερους από αυτούς. Χτίζεις κάτι πολύ ωραίο, να μην αφήσεις να σε βγάλει από το δρόμο σου.

Έχω καιρό να σηκώσω ένα τρόπαιο σαν και αυτό, σημαίνει πολλά για εμένα. Ευχαριστώ τους δικούς μου ανθρώπους που ήταν στο πλευρό μου. Ευχαριστώ και όλα τα παιδιά, τα ballboys και ballgirls, που κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολα. Ευχαριστώ και τους διοργανωτές, ελπίζω να σας δω και την επόμενη χρονιά”, δήλωσε νωρίτερα.