Αθλητικά

Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης παρών στην ανοιχτή προπόνηση του ΠΑΟΚ

Ο ισχυρός άνδρας του ΠΑΟΚ βρέθηκε στο Παλατάκι για να παρακολουθήσει την προπόνηση λίγο πριν την έναρξη της σεζόν
Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης
Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης στην προπόνηση του ΠΑΟΚ/ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο ΠΑΟΚ έκανε κάλεσμα στους οπαδούς του για την προπόνηση της Τετάρτης (23/09/26) και ο Αριστοτέλης Μυστακίδης βρέθηκε στην «PAOK Sports Arena».

Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης έδωσε το παρών στο κλειστό της Πυλαίας για να δει από κοντά τους παίκτες του Αντρέα Τρινκιέρι στην ανοιχτή προπόνηση της ομάδας λίγα 24ωρα πριν το πρώτο τζάμπολ μίας εντελώς διαφορετικής σεζόν για το «Δικέφαλο του Βορρά».

Ο ΠΑΟΚ θα κοντραριστεί με τον Παναθηναϊκό (26/09/26, 21:00) του Super Cup, ενώ την άλλη εβδομάδα θα κάνει πρεμιέρα και στο Eurocup εντός έδρας με τη Μανρέσα (30/09/26, 19:30).

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Αθλητικά
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