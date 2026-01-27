Australian Open: Στα ημιτελικά Σαμπαλένκα και Ζβέρεφ

Το Australian Open συνεχίζεται σε άνδρες και γυναίκες χωρίς την παραμικρή έκπληξη, καθώς τα φαβορί προχωρούν απτόητα στη Μελβούρνη.

Στο ταμπλό των γυναικών, η Αρίνα Σαμπαλένκα έγινε η πρώτη τενίστρια που προκρίνεται στα ημιτελικά του Australian Open.Η Λευκορωσίδα, νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, επικράτησε άνετα της 18χρονης Αμερικανίδας Ίβα Γιόβιτς (Νο.63) με 6-0 και 6-3.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή ήταν η 14η πρόκρισή της στα ημιτελικά Grand Slam και η έκτη σερί, ενώ θα διεκδικήσει τον πέμπτο της τίτλο και τρίτο στη Μελβούρνη.

Στα ημιτελικά θα συναντήσει τη νικήτρια του αγώνα Κόκο Γκοφ (ΗΠΑ, Νο.3) – Ελίνα Σβιτόλινα (Ουκρανία, Νο.12).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο ταμπλό των ανδρών, πρώτος στα ημιτελικά πέρασε ο Σάσα Ζβέρεφ. Ο Γερμανός Νο.3 της παγκόσμιας κατάταξης, επικράτησε του 20χρονου Αμερικανού Λέρνερ Τιεν με 6-3, 6-7(5), 6-1, 7-6(3).

Aντίπαλός του στα ημιτελικά θα είναι ο νικητής της αναμέτρησης ανάμεσα σε Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία, Νο.1) και Άλεξ Ντε Μινόρ (Αυστραλία, Νο.6).

Να σημειωθεί ότι ο Ζβέρεφ δεν έχει κατακτήσει ποτέ Grand Slam τίτλο, παρότι σχεδόν πάντα προχωράει μέχρι το τέλος του δρόμου στις περισσότερες διοργανώσεις.