Bundesliga: Εξάρα η Μπάγερν στη Φράιμπουργκ και απίστευτο 3-3 στο Ντόρτμουντ – Στουτγκάρδη

Η Μπάγερν Μονάχου βρέθηκε να χάνει εντός έδρας από την Φράιμπουργκ (0-2) αλλά φαίνεται πως… εκνευρίστηκε και “ποδοπάτησε” την αντίπαλό της στη συνέχεια, πετυχαίνοντας έξι γκολ (6-2), σε ματς για την 11η αγωνιστική στη Bundesliga.

Η Μπάγερν Μονάχου επέστρεψε έτσι με εμφατικό τρόπο στα “τρίποντα”, μετά από την ισοπαλία που έφερε στην έδρα της Ουνιόν, παραμένοντας στην κορυφή της Bundesliga και στο +8 από την Λεβερκούζεν. Η Μπάγερ δεν είχε πρόβλημα να περάσει με 3-1 από την έδρα της Βόλφσμπουργκ, με τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη να περνάει στην επανάληψη, για τους γηπεδούχους.

Ο Ολίσε με δυο γκολ και μια ασίστ, ήταν ο κορυφαίος των νικητών, ενώ από ένα γκολ σημείωσαν οι Καρλ (του ακυρώθηκε και ένα τέρμα για οφσάιντ), Ουπαμεκανό, Κέιν και Τζάκσον.

Η Ντόρτμουντ έχασε κι άλλο… έδαφος, στην προσπάθεια που κάνει να πλησιάσει την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα στη Bundesliga, φέρνοντας εντός έδρας 3-3 με την Στουτγκάρδη.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 2-0 στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο έγινε ένας… χαμούλης. Οι φιλοξενούμενοι τους ισοφάρισαν, η Ντόρτμουντ έφτασε στο 3-2 στο 89′ με τον Αντεγιέμι, για να έρθει τελικά στο 90+1′ ο Ουντάβ και να διαμορφώσει το τελικό σκορ.

Η Άουγκσμπουργκ του Δημήτρη Γιαννούλη επικράτησε 1-0 του Αμβούργου, με τον Έλληνα ακραίο αμυντικό να δίνει την ασίστ στο τέρμα που πέτυχε ο Καντέ στο 76′.

Αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής

Παρασκευή, 21/11

Μάιντς – Χόφενχαϊμ 1-1

(76′ Ντα Κόστα – 9′ αυτ. Όλσεν)

Σάββατο, 22/11

Μπάγερν Μονάχου – Φράιμπουργκ 6-2

(22’ Καρλ, 45’+2’, 85’ Ολίσε, 55’ Ουπαμεκανό, 60’ Κέιν, 78’ Τζάκσον – 12’ Σουζούκι, 17’ Μανζαμπί)

Ντόρτμουντ – Στουτγκάρδη 3-3

(34’ πεν. Τσαν, 41’ Μπέιερ, 89’ Αντεγέμι – 47’, 71’, 90’+1’ Ουντάβ)

Βόλφσμπουργκ – Λεβερκούζεν 1-3

(58’ Βαβρο – 9’ Χόφμαν, 25’ Ταπσόμπα,33’ Τίλμαν)

Άουγκσμπουργκ – Αμβούργο 1-0

(76’ Κάντε)

Χάιντενχαϊμ – Γκλάντμπαχ 0-3

(45’+1’ Ντικς, 55’ Ταμπάκοβιτς, 76’ Ματσίνο)