Αθλητικά

Άρσεναλ: Live Streaming από την παρέλαση των πρωταθλητών Αγγλίας

Πανηγυρικό κλίμα στο Λονδίνο παρά την ήττα στον τελικό του Champions League
Οι παίκτες της Άρσεναλ
Οι παίκτες της Άρσεναλ / REUTERS/Isabel Infantes
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Άρσεναλ ηττήθηκε από την Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Champions League, αλλά οι παίκτες της επέστρεψαν ως θριαμβευτές στο Λονδίνο, για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση της Premier League.

Μπορεί να μην κατάφερε να ολοκληρώσει μία ανεπανάληπτη σεζόν για την Άρσεναλ, αλλά η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα είναι ξανά πρωταθλήτρια στην αγγλική Premier League και η παρέλαση στο Λονδίνο, έβγαλε τους οπαδούς της στους δρόμους.

Οι ποδοσφαιριστές και οι οπαδοί της Άρσεναλ πανηγυρίζουν την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά από 22 ολόκληρα χρόνια και η πόλη έχει βαφτεί κόκκινη για την παρέλαση των πρωταθλητών.

Οι παίκτες της Άρσεναλ
Το λεωφορείο με τους παίκτες της Άρσεναλ / REUTERS/Isabel Infantes

Η Άρσεναλ ηττήθηκε στα πέναλτι από την Παρί Σεν Ζερμέν και δεν κατάφερε να κερδίσει για πρώτη φορά το Champions League.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
278
94
84
83
80
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo