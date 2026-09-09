Champions League: Η Μπάρτσελονα διέλυσε 5-1 τη Φέγενορντ με τρομερό Ραφίνια, άνετη νίκη με 3-1 για τη Στουτγκάρδη κόντρα στη Βίκινγκ

Η Μπαρτσελόνα ξεκίνησε με το δεξί τη φετινή της παρουσία στη League Phase του Champions League. Νίκησε 5-1 τη Φέγενορντ στο Καμπ Νου με τον Ραφίνια να βάζει δύο γκολ. Η Στουτγκάρδη έκανε σπουδαία εντός έδρας νίκη επί της Βίκινγκ με 3-1.

Ο Ραφίνια έκανε τη διαφορά για την Μπαρτσελόνα κόντρα στους Ολλανδούς και ουσιαστικά άνοιξε το δρόμο για τη νίκη. Τρομερή εμφάνιση έκανε και ο Γιαμάλ που είχε γκολ από απευθείας φάουλ και δύο ασίστ στην πρώτη νίκη των μπλαουγκράνα στο Champions League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ντεμίροβιιτς της Στουτγκάρδης έκανε χατ τρικ σε μόλις 12 λεπτά και έδωσε μία υπερπολύτιμη νίκη για τους Γερμανούς κόντρα στη Βίκινγκ, που δεν μπόρεσε να φανεί απειλητική μετά το 3-1 του Βόσνιου στράικερ.

Μπαρτσελόνα – Φέγενορντ 5-1: Άνετη πρεμιέρα για τους Καταλανούς

Ο Ραφίνια άνοιξε το σκορ για την Μπαρτσελόνα μόλις στο 3′ με τρομερό σλάλομ μέσα στην περιοχή της Φέγενορντ και έδωσε το έναυσμα για την πρώτη νίκη στη League Phase. Ο Αντεγέμι έκανε το 2-0 για τους Καταλανούς με υπέροχο πλασέ και «καθάρισε την υπόθεση νίκη.

Η Μπαρτσελόνα με όμορφη κάθετη πάσα του Πέδρι και υποδειγματικό πλασέ του Ραφίνια πέτυχε και τρίτο γκολ ενάντια στους Ολλανδούς, οι οποίοι μείωσαν άμεσα σε 3-1, όμως το γκολ τους ακυρώθηκε για οφσάιντ μετά από παρέμβαση του VAR, με το σκορ να μένει στο 3-0.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Λαμίν Γιαμάλ με τρομερή εκτέλεση φάουλ νίκησε τον τερματοφύλακα της Φέγενορντ και έδωσε διαστάσεις θριάμβου στη νίκη των μπλαουγκράνα επί των Ολλανδών. Ο Στέιν έβαλε το γκολ της τιμής για την ομάδα του Ρότερνταμ και έκανε το 4-1. Ο Ζεσούς διαμόρφωσε το τελικό 5-1 με κεφαλιά για να πετύχει το πρώτο του γκολ με την Μπαρτσελόνα στο Champions League.

Στουτγκάρδη – Βίκινγκ 3-1: Οι Γερμανοί κράτησαν την έδρα τους και πήραν το τρίποντο με χατ τρικ Ντεμίροβιτς

Ο Ντεμίροβιτς στο 20′ άνοιξε το σκορ για τη Στουγκάρδη με προβολή μέσα από τη μικρή περιοχή, όμως η Βίκινγκ απάντησε άμεσα και στο 22′ ισοφάρισε σε 1-1 με τον Τρίπιτς.

Η Στουτγκάρδη πήρε ξανά κεφάλι στο σκορ στο 26′ με τον Ντεμίροβιτς, να νικά τον αντίπαλο τερματοφύλακα, εκμεταλλευόμενος την ασίστ του Ουντάβ. Ο Βόσνιος επιθετικός έκανε χατ τρικ σε 12′ και διαμόρφωσε το τελικό 3-1 για την Στουτγκάρδη.