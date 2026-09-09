Αθλητικά

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιαννούλη Λαρεντζάκη μέχρι το 2029

Ο Έλληνας γκαρντ είναι και επίσημα παίκτης της ΑΕΚ ξανά μετά από μία εξαετία στον Ολυμπιακό
Ο Λαρεντζάκης
Ο Λαρεντζάκης στην ανακοίνωση της ΑΕΚ/ aekbc
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Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιαννούλη Λαρεντζάκη, ο οποίος επιστρέφει στην Ένωση μετά από μία εξαετία στον Ολυμπιακό και την κατάκτηση της Euroleague.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με την ΑΕΚ, το οποίο θα του αποφέρει ένα ποσό κοντά στα 2.000.000 ευρώ για να έχει πλέον πιο ενεργό ρόλο στο ρόστερ της ομάδας, σε σχέση με αυτόν που είχε στον Ολυμπιακό.

Με τη «Βασίλισσα» ο Λαρεντζάκης κατέκτησε το BCL το 2018, το Κύπελλο Ελλάδας την ίδια χρονιά και το Διηπειρωτικό το 2019.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

«Η ΑΕΚ BC ανακοινώνει, ότι επιστρέφει στη «Βασίλισσα» ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης (32 χρ., 1μ.96).

Ο διεθνής γκαρντ/φόργουορντ, εκ των πρωταγωνιστών των «κιτρινόμαυρων» (τριών) θριάμβων του 2018 και του 2019, υπέγραψε συμβόλαιο 3 ετών, ήτοι έως το Καλοκαίρι του 2029.

Γιαννούλη, καλώς όρισες και πάλι!».

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