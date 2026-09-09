Ο Μάριους Γκριγκόνις πήρε θέση μετά τις αντιδράσεις για το «οργανωμένο χάος» στον Παναθηναϊκό και τις αιχμές στον Εργκίν Αταμάν

Λίγα 24ωρα μετά τη συνέντευξή του , ο Μάριους Γκριγκόνις έκανε μία πολύ σπάνια ανάρτηση για να τοποθετηθεί για όσα δήλωσε και να αναφέρει ότι στον Παναθηναϊκό έζησε και καλές στιγμές με αποκορύφωμα την κατάκτηση της Euroleague το 2024.

Ο Μάριους Γκριγκόνις πρόσφατα μιλώντας στο site της Ζαλγκίρις σχετικά με τη θητεία του στον Παναθηναϊκό και τον Εργκίν Αταμάν είχε χαρακτηρίσει τους πράσινους ένα «οργανωμένο χάος», κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις.

Η ανάρτηση του Μάριους Γκριγκόνις

«Ένα μήνυμα για την οικογένεια του Παναθηναϊκού. Τις τελευταίες ημέρες έχω δει κάποιες αντιδράσεις στην τελευταία μου συνέντευξη και πιστεύω ότι πρέπει να πω κάτι για τον εαυτό μου, ειδικά προς την οικογένεια του Παναθηναϊκού. Σπάνια δημοσιεύω κάτι τέτοιο, αλλά τα τέσσερα χρόνια που πέρασα στον Παναθηναϊκό δεν μπορούν να περιγραφούν μόνο από τις άσχημες και τις δύσκολες στιγμές.

Κάθε μακρά διαδρομή τις περιλαμβάνει αυτές. Αλλά υπάρχουν και υπέροχες στιγμές τις οποίες θα μνημονεύω πάντα στην καριέρα μου. Ήμουν τυχερός να είμαι μέρος του Παναθηναϊκού, να μπορώ να αγωνίζομαι σε ένα γεμάτο από οπαδούς ΟΑΚΑ, αλλά και να κατακτήσω την EuroLeague, που ήταν το αποκορύφωμα της καριέρας μου.

Επίσης έχω χτίσει εξαιρετικές σχέσεις με όλους τους ανθρώπους που εργάζονται στην ομάδα και θα τους σέβομαι πάντα, όπως και τους οπαδούς που μου έδωσαν πολλή αγάπη. Η συνέντευξή μου αφορούσε την εμπειρία μου, η οποία εμπεριείχε και δύσκολες στιγμές, αλλά δεν αποσκοπούσε στο να σβήσει όλα τα καλά που συνέβησαν αυτά τα τέσσερα χρόνια.

Τρέφω πολλή αγάπη και σεβασμό για τους ανθρώπους που εργάζονται στον Παναθηναϊκό, αλλά και το κλαμπ αυτό καθ’ αυτό».