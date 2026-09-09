Αθλητικά

Ο Βαγγέλης Λιόλιος θα δώσει μεγάλη συνέντευξη Τύπου για την πενταετή παρουσία του στην προεδρία της ΕΟΚ

Την ερχόμενη εβδομάδα ο πρόεδρος της ΕΟΚ θα παραχωρήσει μία μεγάλη απολογιστικού χαρακτήρα συνέντευξη Τύπου
Ο Βαγγέλης Λιόλιος
Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Ο Βαγγέλης Λιόλιος έγινε γνωστό ότι την ερχόμενη εβδομάδα, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα η ακριβής ημερομηνία, θα παραχωρήσει μία μεγάλη συνέντευξη Τύπου, με σκοπό να μιλήσει για την παρουσία του στην προεδρία της ΕΟΚ τα τελευταία πέντε χρόνια, αλλά και για το μέλλον.

Μετά από πέντε χρόνια προεδρίας στην ΕΟΚ, ο Βαγγέλης Λιόλιος αποφάσισε ότι είναι καλό να μιλήσει δημόσια για όσα έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό μπάσκετ, αλλά φυσικά και για τον προγραμματισμό που υπάρχει σχετικά με τη συνέχεια της θητείας του.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας θα αναφερθεί στην ανάπτυξη του ελληνικού μπάσκετ κατά τη διάρκεια της θητείας του, τις Εθνικές ομάδες και τη λειτουργία όλων των διοργανώσεων.

Φυσικά θα δεχτεί ερωτήσεις από τους ανθρώπους του Τύπου και θα γίνουν γνωστοί και οι επόμενοι στόχοι του για το ελληνικό μπάσκετ.

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Αθλητικά
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