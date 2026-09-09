Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε το τραπέζι σε όλο τον οργανισμό του Παναθηναϊκού: «Χτίσαμε αυτήν την οικογένεια ξανά»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος παρέθεσε γεύμα στον οργανισμό του Παναθηναϊκού το μεσημέρι της Τετάρτης (09/09/26), κάτι που συνηθίζει τα τελευταία χρόνια, όμως τη φετινή σεζόν είχε άλλο χαρακτήρα με την επιστροφή των Ζέλικο Ομπράντοβιτς, Δημήτρη Διαμαντίδη και Μάικ Μπατίστ.

Λίγο πριν την έναρξης της σεζόν στο μπάσκετ, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε το τραπέζι στους παίκτες και το επιτελείο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και στην ομιλία που έκανε ανέφερε ότι χτίστηκε ξανά η οικογένεια του Παναθηναϊκού.

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Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε το λόγο με τη σειρά του και τόνισε ότι ο Παναθηναϊκός ήταν μεγάλος οργανισμός του 2012 που αποχώρησε, όμως πλέον είναι κάτι άλλο, εννοώντας ότι έχει δυναμώσει ακόμα περισσότερο.

Τα λόγια του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

«Πρώτα απ’ όλα, επιτρέψτε μου να ευχηθώ σε όλους ευτυχία, αγάπη, υγεία, σε εσάς και στις οικογένειές σας. Εύχομαι τα καλύτερα σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, το ίδιο και στον Παναθηναϊκό. Επιλέξαμε αυτό το μέρος, οι άνθρωποι που ήταν εδώ και πριν τρία χρόνια καταλαβαίνουν το γιατί. Στον Παναθηναϊκό έχουμε κάποιες… προλήψεις, μακάρι το τέλος της σεζόν να μας βρει με το μεγάλο τρόπαιο.

Τόσοι άνθρωποι εδω σήμερα, ούτε ακόμα στη ΒΙΑΝΕΞ, σε ένα από τα εργοστάσια, δεν είναι τόσοι. Είναι υπέροχο να βλέπω έναν τόσο μεγάλο οργανισμό. Βλέπω ανθρώπους όπως ο κόουτς Ζέλικο, ο Φράγκι, ο Δημήτρης, ο Μάικ, ο Γιώργος, ο Μιχάλης. Αυτό είναι οικογένεια. Ο Παναθηναϊκός όλα αυτά τα χρόνια είχε ως μεγαλύτερο συστατικό την καλή ατμόσφαιρα, την αγάπη και τον σεβασμό μεταξύ όλων. Μεταξύ όλων, από την κορυφή μέχρι το τέλος της πυραμίδας. Ο πατέρας μου και ο θείος μου με τον Ζέλικο είχαν δημιουργήσει κάτι παραπάνω από οικογένεια.

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Μακάρι στο τέλος αυτής της σεζόν να το έχουμε ξανά. Τα τελευταία χρόνια δεν είμαστε απλώς ένα τεράστιο κλαμπ στο μπάσκετ, αλλά ένας τεράστιος οργανισμός. Στα μάτια μου, έχουμε το μεγαλύτερο ταλέντο στο παρκέ, εκτός αυτού είναι δεδομένο με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Έχουμε φανταστική ομάδα στα social media, στο marketing, στις πωλήσεις, στις χορηγίες.

Έβλεπα τα νούμερα, έχουμε μέχρι και 600% αύξηση. Μεγάλες εταιρείες περιμένουν στην… ουρά για να γίνουν χορηγοί μας, οι φίλαθλοί μας κάνουν sold out μέσα σε λίγα λεπτά. Στο τέλος της χρονιάς θα ήθελα να ακούσω ότι όλοι οι φίλαθλοί μας θα είναι χαρούμενοι, όχι μόνο από τα κύπελλα και τις νίκες. Η ικανοποίηση έρχεται κι από την εμπειρία και τη φιλοξενία στο γήπεδο, από το πάρκινγκ, από το φαγητό, από τους σεφ. Και φυσικά, ό,τι είναι μπροστά από την κάμερα, από το μπάσκετ που θα παίζουμε.

Εγώ, ως ιδιοκτήτης, θέλω να δω όλους να δίνουν το 100%. Αν δίνουν όλοι το 100%, εγώ είμαι χαρούμενος. Είναι πάντα καλό να βλέπεις τρόπαια σε αυτό το διάσημο τραπεζάκι που έχουμε στο Σούνιο και θα είναι ωραίο, το να γιορτάσουμε στο τέλος της σεζόν. Αλλά για εμένα, αυτή τη χρονιά έχουμε ήδη πετύχει. Αυτό που έχουμε χτίσει, με όλα τα σύμβολα του Παναθηναϊκού, χτίσαμε αυτή την οικογένεια ξανά! Και έχοντας αυτούς τους επαγγελματίες παντού, έχουμε ήδη πετύχει.

Η μισή επιτυχία είναι ήδη εδώ! Όλοι θέλουν να μας δουν να παίζουμε καλό μπάσκετ. Είναι στο χέρι σας. Σεβαστείτε ο ένας τον άλλον, παλέψτε για κάθε μπάλα κι αν είμαστε και λίγο τυχεροί, στο τέλος της χρονιάς θα έχουμε και τα τρόπαια. Σας εύχομαι ξανά ευτυχία, αγάπη, υγεία, η πόρτα μου ανοιχτή για όλους σας. Ας έχουμε μία καλή σεζόν. Τα καλύτερα σε όλους!».

Όσα είπε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς

«Κύριε πρόεδρε, καλέ μου φίλε Δημήτρη. Σε ευχαριστώ που μου έδωσες τη δυνατότητα να είμαι πίσω σε αυτή την υπέροχη οικογένεια του Παναθηναϊκού. Να έχω τη χαρά να συναντήσω παίκτες που δουλέψαμε 13 χρόνια μαζί, το να έχω το συναίσθημα ότι κάτι σπουδαίο δημιουργήσαμε όλα αυτά τα χρόνια με τον πατέρα και τον θείο σου. Σε ευχαριστώ που μου έδωσες τη δυνατότητα να συναντήσω και νέους ανθρώπους.

Το 2012 ο Παναθηναϊκός ήταν μεγάλος οργανισμός. Σήμερα είναι κάτι άλλο! Αυτό λέω σε όλους. Το να συναντώ όλους εσάς που δουλεύετε για τον Παναθηναϊκό είναι απίστευτο. Και η αίσθηση που έχω είναι ότι όλοι χαίρονται που είναι μέλη του Παναθηναϊκού, δουλεύουν σκληρά και απολαμβάνουν να βρίσκονται εδώ. Από τη δική μου πλευρά και των παικτών μου, οι οποίοι είναι σημαντικότεροι όλων μας, θα προσπαθήσω να υποσχεθώ, εκπροσωπώντας όλους, ότι θα παλέψουμε για το καλύτερο.

Είμαστε στο γήπεδο όλη μέρα από νωρίς το πρωί και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Αν αυτό είναι αρκετό, ποιος ξέρει. Αλλά θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, για να έχουμε αυτή την ομάδα στο επίπεδο που ανήκει, στο επίπεδο κουλτούρας, σε αυτό που ξέρουν για τον Παναθηναϊκό σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Οπότε ευχαριστώ για μία ακόμα φορά, είμαι πολύ χαρούμενος».