Αθλητικά

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Έφυγε ένας δικός μας άνθρωπος, δεν έκρυψε ποτέ τα ερυθρόλευκα αισθήματά του»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν λίγους μήνες είχε εμφανιστεί με ρετρό φανέλα του Ολυμπιακού σε βίντεο κλιπ του
Ο Μαζωνάκης
Ο Μαζωνάκης με την ρετρό φανέλα του Ολυμπιακού
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Ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη δεν μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο και το χώρο του αθλητισμού. Ο Έλληνας τραγουδιστής ήταν γνωστό ότι είχε αδυναμία στον Ολυμπιακό και η ερυθρόλευκη ΚΑΕ τον αποχαιρέτησε με ξεχωριστό μήνυμα.

Αναλυτικά το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός: Έφυγε ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ένας δικός μας άνθρωπος. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έκρυψε ποτέ τα ερυθρόλευκα αισθήματά του και είχε μοιραστεί μαζί μας τη χαρά της κατάκτησης της ευρωπαϊκής κορυφής. Καλό ταξίδι. Δεν θα σε ξεχάσουμε.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε εμφανιστεί με ρετρό φανέλα του Ολυμπιακού σε βίντεο κλιπ και είχε ευχηθεί πριν τον τελικό της Euroleague με τη Ρεάλ Μαδρίτης στους Πειραιώτες για την κατάκτηση του θεσμού, κάτι που συνέβη.

«Αα Ξέχασα, αύριο Κυριακή παίζει ο Μέγας Ολυμπιακός με την Ρεάλ Μαδρίτης για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ – Euroleague. Εύχομαι επιτυχία. Γ@μήστε τους», είχε γράψει στην ανάρτησή του ο Γιώργος Μαζωνάκης.

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