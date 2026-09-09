Champions League live τα ματς της 1ης αγωνιστικής της League Phase

Η δεύτερη βραδιά της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League περιλαμβάνει ματς κορυφαίων συλλόγων. Η Μπαρτσελόνα κοντράρεται με τη Φέγενορντ, η Άρσεναλ του Τζόλη παίζει στην έδρα της Νάπολι, ενώ η Παρί Σεν Ζερμέν υποδέχεται τη Σλόβαν Μπρατισλάβας. Ντέρμπι της βραδιάς είναι αναμφίβολα το Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης.
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19:30 | 09.09.2026
Οι αγώνες της βραδιάς
Μπαρτσελόνα – Φέγενορντ: 1-0
Στουτγκάρδη – Βίκινγκ: 0-0
Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης: (22:00)
Νάπολι – Άρσεναλ: (22:00)
Παρί Σεν Ζερμέν – Σλόβαν Μπρατισλάβας: (22:00)
Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Γαλατασαράι: (22:00)
19:53 | 09.09.2026
19:50 | 09.09.2026
19:48 | 09.09.2026
Τρομερό γκολ του Ραφίνια, 1-0 η Μπαρτσελόνα κόντρα στη Φέγενορντ
19:46 | 09.09.2026
Ξεκίνησαν τα πρώτα ματς της βραδιάς
19:46 | 09.09.2026
Έντονη φαίνεται από την τηλεοπτική μετάδοση να είναι η βροχή στη Βαρκελώνη
19:41 | 09.09.2026
Οι δύο ομάδες έχουν κάνει την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο
19:40 | 09.09.2026
Οι ενδεκάδες στο Στουτγκάρδη - Βίκινγκ
Στουτγκάρδη: Μπρέντλοβ, Γελτς, Λέβελινγκ, Σαμπό, Μίτελστεντ, Πρέμελ, Στίλερ, Ελ Χανούς, Ουντάβ, Φίριχ, Ντεμίροβιτς
Βίκινγκ: Έστμπε, Ντάλαντ, Χάουγκεν, Στένσνες, Χεγκάιμ, Άσκιλντσεν, Μπελ, Μόι, Τρίπιτς, Μπιέρνταλ, Κρίστιανσεν
19:32 | 09.09.2026
Οι ενδεκάδες του Μπαρτσελόνα - Φέγενορντ
Μπαρτσελόνα: Γιοάν Γκαρσία, Κουμπαρσί, Κανσέλο, Κουντέ, Κρίστενσεν, Ρόδρι, Πέδρι, Όλμο, Αντεγέμι, Γιαμάλ, Ραφίνια
Φέγενορντ: Ερνστ, Γουατανάμπε, Μάρμολ, Φανχάουτ, Ριντ, Φερί, Λόπεθ, Στ.Ζουστ, Ριντ, Βαλέντε, Χατζ Μούσα.
19:29 | 09.09.2026
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τις αναμετρήσεις της 2ης ημέρας της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League
19:29 | 09.09.2026
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