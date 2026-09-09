Champions League live τα ματς της 1ης αγωνιστικής της League Phase

Η δεύτερη βραδιά της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League περιλαμβάνει ματς κορυφαίων συλλόγων. Η Μπαρτσελόνα κοντράρεται με τη Φέγενορντ, η Άρσεναλ του Τζόλη παίζει στην έδρα της Νάπολι, ενώ η Παρί Σεν Ζερμέν υποδέχεται τη Σλόβαν Μπρατισλάβας. Ντέρμπι της βραδιάς είναι αναμφίβολα το Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης.