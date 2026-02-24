Champions League live για τα playoffs πρόκρισης στους 16 της διοργάνωσης

Το βράδυ (22:00) ξεχωρίζει η μάχη του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν στη Γερμανία (0-2 υπέρ των Γερμανών το πρώτο ματς). Η Ίντερ θέλει να γυρίσει το παιχνίδι κόντρα στην Μπόντο Γκλιμτ (3-1) και η Νουκάστλ παίζει με την Καραμπάγκ σε ένα παιχνίδι διαδικαστικού χαρακτήρα (6-1 είχαν κερδίσει οι Άγγλοι)