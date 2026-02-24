Αθλητικά

Champions League live για τα playoffs πρόκρισης στους 16 της διοργάνωσης

Σπουδαίες μάχες για την πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης
Ατλέτικο Μαδρίτης - Μπριζ
Μονομαχία στο παιχνίδι της Ατλέτικο Μαδρίτης με την Μπριζ/ REUTERS/Maurice Van Steen

Τα πρώτα εισιτήρια για τους 16 του Champions League θα κριθούν στις μονομαχίες της βραδιάς. Η Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται την Μπριζ του Τζόλη στην πρώτη μάχη. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με τα παιχνίδια Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός, Ίντερ – Μπόντο Γκλιμτ και Νιουκάστλ – Καραμπάγκ.

19:24 | 24.02.2026
Τα παιχνίδια της βραδιάς

Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης 19:45 (3-3 πρώτο παιχνίδι)

Μπάγερ Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός 22:00 (2-0 οι Γερμανοί στο πρώτο παιχνίδι)

Ίντερ – Μπόντο Γκλιμτ 22:00 (3-1 οι Νορβηγοί στο πρώτο ματς)

Νιουκάστλ - Καραμπάγκ 22:00 (6-1 οι «καρακάξες» στο πρώτο παιχνίδι)

19:37 | 24.02.2026
Οι ενδεκάδες του Ατλέτικο Μαδρίτης - Μπριζ

ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ: Όμπλακ, Γιορέντε, Πουμπίγ, Χάντσκο, Ρουτζέρι, Καρδόσο, Κόκε, Μπαένα, Σιμεόνε, Σέρλοθ, Άλβαρες

ΜΠΡΙΖ: Μινιολέ, Σέις, Μέχελε, Ορντόνιεθ, Σαμπέ, Στάνκοβιτς, Φανάκεν, Φέτλεσεν, Φορμπς, Τζόλης, Τρεσόλντι

19:21 | 24.02.2026

Το βράδυ (22:00) ξεχωρίζει η μάχη του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν στη Γερμανία (0-2 υπέρ των Γερμανών το πρώτο ματς). Η Ίντερ θέλει να γυρίσει το παιχνίδι κόντρα στην Μπόντο Γκλιμτ (3-1) και η Νουκάστλ παίζει με την Καραμπάγκ σε ένα παιχνίδι διαδικαστικού χαρακτήρα (6-1 είχαν κερδίσει οι Άγγλοι)

19:21 | 24.02.2026

Το παιχνίδι στο Βέλγιο ήρθε ισόπαλο 3-3 και όλα είναι ανοιχτά για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Ο Τζόλης στο 89' είχε ισοφαρίσει στο Βέλγιο και ξεκινάει βασικός στη Μαδρίτη

19:20 | 24.02.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τα παιχνίδια των playoffs του Champions League με το Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπριζ να είναι το πρώτο της βραδιάς

