Champions League live με την 6η αγωνιστική της League Phase

Ο πιο “λαμπερός” αγώνας της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League είναι μια “μονομαχία” μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μάντσεστερ Σίτι στο “Μπερναμπέου”. Την ίδια στιγμή, η Άρσεναλ θα προσπαθήσει να κάνει το 6/6 στη διοργάνωση, μέσα στην έδρα της Κλαμ Μπριζ. Η δράση στα ματς της Τετάρτης (10.12.2025) ξεκινάει με τα Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη και Καραμπάγκ – Άγιαξ.
Δεύτερο ημίχρονο στο Καραμπάγκ - Άγιαξ (1-1)
Οι ομάδες επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στο Βιγιαρεάλ - Κοπεγχάγη (0-1)
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στο Καραμπάγκ - Άγιαξ (1-1)
Η Βιγιαρεάλ λίγο έλειψε να φτάσει στην ισοφάριση. μετά από ατομική προσπάθεια του Πεπέ, ο παίκτης των ισπανών έκανε μέσα από τη μιρή περιοχή το γύρισμα, αλλά ο Σάντι πλάσαρε άουτ
Μετά από βαθιά μακρινή μπαλιά ο Ντουράν βγήκε στην πλάτη της άμυνας του Άγιαξ και πέρασε τη μπάλα πάνω από τον εξερχόμενο Γιάρος, για να βάλει μπροστά στο σκορ την Καραμπάγκ
"Σέντρα" στις αναμετρήσεις
Στον αγωνιστικό χώρο μπαίνουν οι ομάδες στα δυο γήπεδα
Η βαθμολογία του Champions League μετά τα ματς της Τρίτης
1. Άρσεναλ 5 (14-1) 15
2. Μπάγερν Μονάχου 6 (18-7) 15
3. Αταλάντα 6 (8-6) 13
4. Παρί Σεν Ζερμέν 5 (19-8) 12
5. Ίντερ 6 (12-4) 12
6. Ρεάλ Μαδρίτης 5 (12-5) 12
7. Ατλέτικο Μαδρίτης 6 (15-12) 12
8. Λίβερπουλ 6 (11-8) 12
9. Τότεναμ 6 (13-7) 11
10. Ντόρτμουντ 5 (17-11) 10
11. Τσέλσι 6 (13-8) 10
12. Μάντσεστερ Σίτι 5 (10-5) 10
13. Σπόρτινγκ 6 (12-8) 10
14. Μπαρτσελόνα 6 (14-11) 10
15. Νιούκαστλ 5 (11-4) 9
16. Μαρσέιγ 6 (11-8) 9
17. Γαλατάσαραϊ 6 (8-8) 9
18. Μονακό 6 (7-8) 9
19. Αϊντχόφεν 6 (15-11) 8
20. Λεβερκούζεν 5 (8-10) 8
21. Καραμπάγκ 5 (8-9) 7
22. Νάπολι 5 (6-9) 7
23. Γιουβέντους 5 (10-10) 6
24. Πάφος 5 (4-7) 6
25. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 6 (7-15) 6
26. Ολυμπιακός 6 (5-13) 5
27. Μπριζ 5 (8-13) 4
28. Αθλέτικ Μπλιμπάο 5 (4-9) 4
29. Κοπεγχάγη 5 (7-14) 4
30. Άιντραχτ 6 (8-16) 4
31. Μπενφίκα 5 (4-8) 3
32. Σλάβια Πράγας 6 (2-11) 3
33. Μπόντο Γκλιμτ 5 (7-11) 2
34. Βιγιαρεάλ 5 (2-10) 1
35. Καϊράτ Αλμάτι 6 (4-15) 1
36. Άγιαξ 5 (1-16)
Τα αποτελέσματα στα ματς της Τρίτης (09.12.2025)
Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός 0-1
Μπάγερν Μονάχου – Σπόρτινγκ 3-1
Ίντερ – Λίβερπουλ 0-1
Μπαρτσελόνα – Άιντραχτ 2-1
Αταλάντα – Τσέλσι 2-1
Τότεναμ – Σλάβια Πράγας 3-0
Αϊντχόφεν – Ατλέτικο Μαδρίτης 2-3
Μονακό – Γαλατάσαραϊ 1-0
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Μαρσέιγ 2-3
Τα σημερινά ματς (10.12.2025)
Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη (19:45)
Καραμπάγκ – Άγιαξ (19:45)
Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι (22:00)
Ντόρτμουντ – Μπόντο Γκλιμτ (22:00)
Λεβερκούζεν – Νιούκαστλ (22:00)
Μπενφίκα – Νάπολι (22:00)
Γιουβέντους – Πάφος (22:00)
Μπριζ – Άρσεναλ (22:00)
Αθλέτικ Μπιλμπάο – Παρί Σεν Ζερμέν (22:00)
Στις 19:45 η Καραμπάγ υποδέχεται τον Άγιαξ και η Βιγιαρεάλ την Κοπεγχάγη
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τα ματς της Τετάρτης για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League
