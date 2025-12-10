Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Champions League live με την 6η αγωνιστική της League Phase

Η τελευταία αγωνιστική στο Champions League για το 2025
ΦΩΤΟ REUTERS
ΦΩΤΟ REUTERS/Pablo Morano

Ο πιο “λαμπερός” αγώνας της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League είναι μια “μονομαχία” μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μάντσεστερ Σίτι στο “Μπερναμπέου”. Την ίδια στιγμή, η Άρσεναλ θα προσπαθήσει να κάνει το 6/6 στη διοργάνωση, μέσα στην έδρα της Κλαμ Μπριζ. Η δράση στα ματς της Τετάρτης (10.12.2025) ξεκινάει με τα Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη και Καραμπάγκ – Άγιαξ.

20:49 | 10.12.2025
48'
ΓΚΟΛ για την Καραμπάγκ, 2-1 τον Άγιαξ
20:47 | 10.12.2025
47'
ΓΚΟΛ για την Βιγιαρεάλ, 1-1
20:46 | 10.12.2025

Δεύτερο ημίχρονο στο Καραμπάγκ - Άγιαξ (1-1)

20:45 | 10.12.2025
20:31 | 10.12.2025

Οι ομάδες επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο

20:31 | 10.12.2025

ΗΜΙΧΡΟΝΟ στο Βιγιαρεάλ - Κοπεγχάγη (0-1)

20:24 | 10.12.2025

ΗΜΙΧΡΟΝΟ στο Καραμπάγκ - Άγιαξ (1-1)

20:24 | 10.12.2025
39'
ΓΚΟΛΑΡΑ του Άγιαξ και 1-1 με μακρινό σουτ του Ντόλμπεργκ
20:08 | 10.12.2025
36'
Μεγάλη επέμβαση του Κοτάρσκι σε κεφαλιά του Πεπέ
20:06 | 10.12.2025
21'
Τεράστια στιγμή για την Βιγιαρεάλ

Η Βιγιαρεάλ λίγο έλειψε να φτάσει στην ισοφάριση. μετά από ατομική προσπάθεια του Πεπέ, ο παίκτης των ισπανών έκανε μέσα από τη μιρή περιοχή το γύρισμα, αλλά ο Σάντι πλάσαρε άουτ

20:02 | 10.12.2025
19:57 | 10.12.2025
19:47 | 10.12.2025
10'
ΓΚΟΛ για την Καραμπάγκ, 1-0 επί του Άγιαξ

Μετά από βαθιά μακρινή μπαλιά ο Ντουράν βγήκε στην πλάτη της άμυνας του Άγιαξ και πέρασε τη μπάλα πάνω από τον εξερχόμενο Γιάρος, για να βάλει μπροστά στο σκορ την Καραμπάγκ

19:45 | 10.12.2025
2'
ΓΚΟΛ για την Κοπεγχάγη, 0-1 με κοντινή προβολή του Ελιονούσι
19:41 | 10.12.2025

"Σέντρα" στις αναμετρήσεις

19:38 | 10.12.2025

Στον αγωνιστικό χώρο μπαίνουν οι ομάδες στα δυο γήπεδα

19:38 | 10.12.2025

Η βαθμολογία του Champions League μετά τα ματς της Τρίτης

1. Άρσεναλ 5 (14-1) 15

2. Μπάγερν Μονάχου 6 (18-7) 15

3. Αταλάντα 6 (8-6) 13

4. Παρί Σεν Ζερμέν 5 (19-8) 12

5. Ίντερ 6 (12-4) 12

6. Ρεάλ Μαδρίτης 5 (12-5) 12

7. Ατλέτικο Μαδρίτης 6 (15-12) 12

8. Λίβερπουλ 6 (11-8) 12

9. Τότεναμ 6 (13-7) 11

10. Ντόρτμουντ 5 (17-11) 10

11. Τσέλσι 6 (13-8) 10

12. Μάντσεστερ Σίτι 5 (10-5) 10

13. Σπόρτινγκ 6 (12-8) 10

14. Μπαρτσελόνα 6 (14-11) 10

15. Νιούκαστλ 5 (11-4) 9

16. Μαρσέιγ 6 (11-8) 9

17. Γαλατάσαραϊ 6 (8-8) 9

18. Μονακό 6 (7-8) 9

19. Αϊντχόφεν 6 (15-11) 8

20. Λεβερκούζεν 5 (8-10) 8

21. Καραμπάγκ 5 (8-9) 7

22. Νάπολι 5 (6-9) 7

23. Γιουβέντους 5 (10-10) 6

24. Πάφος 5 (4-7) 6

25. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 6 (7-15) 6

26. Ολυμπιακός 6 (5-13) 5

27. Μπριζ 5 (8-13) 4

28. Αθλέτικ Μπλιμπάο 5 (4-9) 4

29. Κοπεγχάγη 5 (7-14) 4

30. Άιντραχτ 6 (8-16) 4

31. Μπενφίκα 5 (4-8) 3

32. Σλάβια Πράγας 6 (2-11) 3

33. Μπόντο Γκλιμτ 5 (7-11) 2

34. Βιγιαρεάλ 5 (2-10) 1

35. Καϊράτ Αλμάτι 6 (4-15) 1

36. Άγιαξ 5 (1-16)

19:38 | 10.12.2025

Τα αποτελέσματα στα ματς της Τρίτης (09.12.2025)

Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός 0-1

Μπάγερν Μονάχου – Σπόρτινγκ 3-1

Ίντερ – Λίβερπουλ 0-1

Μπαρτσελόνα – Άιντραχτ 2-1

Αταλάντα – Τσέλσι 2-1

Τότεναμ – Σλάβια Πράγας 3-0

Αϊντχόφεν – Ατλέτικο Μαδρίτης 2-3

Μονακό – Γαλατάσαραϊ 1-0

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Μαρσέιγ 2-3

19:37 | 10.12.2025

Τα σημερινά ματς (10.12.2025)

Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη (19:45)

Καραμπάγκ – Άγιαξ (19:45)

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι (22:00)

Ντόρτμουντ – Μπόντο Γκλιμτ (22:00)

Λεβερκούζεν – Νιούκαστλ (22:00)

Μπενφίκα – Νάπολι (22:00)

Γιουβέντους – Πάφος (22:00)

Μπριζ – Άρσεναλ (22:00)

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Παρί Σεν Ζερμέν (22:00)

19:37 | 10.12.2025

Στις 19:45 η Καραμπάγ υποδέχεται τον Άγιαξ και η Βιγιαρεάλ την Κοπεγχάγη

19:37 | 10.12.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τα ματς της Τετάρτης για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League

19:37 | 10.12.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
227
225
82
81
66
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo