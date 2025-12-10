Champions League live με την 6η αγωνιστική της League Phase

Ο πιο “λαμπερός” αγώνας της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League είναι μια “μονομαχία” μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μάντσεστερ Σίτι στο “Μπερναμπέου”. Την ίδια στιγμή, η Άρσεναλ θα προσπαθήσει να κάνει το 6/6 στη διοργάνωση, μέσα στην έδρα της Κλαμ Μπριζ. Η δράση στα ματς της Τετάρτης (10.12.2025) ξεκινάει με τα Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη και Καραμπάγκ – Άγιαξ.