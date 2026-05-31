Champions League: Με 5 παίκτες της Παρί Σεν Ζερμέν η καλύτερη ενδεκάδα της σεζόν 2025-26

Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε το Champions League για δεύτερη σερί χρονιά και πέντε παίκτες της ομάδας του Λουίς Ενρίκε κέρδισαν μία θέση στην καλύτερη ενδεκάδα της σεζόν 2025-26.

Με μία νέα τρομερή πορεία προς την κορυφή της Ευρώπης, η Παρί Σεν Ζερμέν πανηγύρισε back to back τίτλους στο Champions League και οι Μαρκίνιος, Μέντες, Βιτίνια, Κβαρατσκέλια και Ντεμπελέ ξεχώρισαν μεταξύ των κορυφαίων της σεζόν στη διοργάνωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μαζί τους και οι Ράγια, Γκάμπριελ και Ράις της Άρσεναλ, ο Γιορέντε της Ατλέτικο Μαδρίτης και οι Ολίσε και Κέιν της Μπάγερν Μονάχου, που συμπλήρωσαν την κορυφαία 11άδα του φετινού Champions League.

UEFA’s Technical Observer Group has selected its 2025/26 UEFA Champions League Team of the Season… #UCL pic.twitter.com/4Ay7qHP3uj — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2026

Η καλύτερη ενδεκάδα του Champions League

Τερματοφύλακας: Ράγια (Άρσεναλ)

Αμυντικοί: Γιορέντε (Ατλέτικο), Μαρκίνιος (Παρί), Γκάμπριελ (Άρσεναλ), Μέντες (Παρί)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέσοι: Ράις (Άρσεναλ), Βιτίνια (Παρί), Ολίσε (Μπάγερν), Κβαρατσχέλια (Παρί)

Επιθετικοί: Κέιν (Μπάγερν), Ντεμπελέ (Παρί)