Champions League: Με 5 παίκτες της Παρί Σεν Ζερμέν η καλύτερη ενδεκάδα της σεζόν 2025-26

Η UEFA ανακοίνωσε τους κορυφαίους της φετινής διοργάνωσης
Βιτίνια, Ντεμπελέ και Ρουίς πανηγυρίζουν για την Παρί / REUTERS/Angelika Warmuth
Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε το Champions League για δεύτερη σερί χρονιά και πέντε παίκτες της ομάδας του Λουίς Ενρίκε κέρδισαν μία θέση στην καλύτερη ενδεκάδα της σεζόν 2025-26.

Με μία νέα τρομερή πορεία προς την κορυφή της Ευρώπης, η Παρί Σεν Ζερμέν πανηγύρισε back to back τίτλους στο Champions League και οι Μαρκίνιος, Μέντες, Βιτίνια, Κβαρατσκέλια και Ντεμπελέ ξεχώρισαν μεταξύ των κορυφαίων της σεζόν στη διοργάνωση.

Μαζί τους και οι Ράγια, Γκάμπριελ και Ράις της Άρσεναλ, ο Γιορέντε της Ατλέτικο Μαδρίτης και οι Ολίσε και Κέιν της Μπάγερν Μονάχου, που συμπλήρωσαν την κορυφαία 11άδα του φετινού Champions League.

Η καλύτερη ενδεκάδα του Champions League

Τερματοφύλακας: Ράγια (Άρσεναλ)

Αμυντικοί: Γιορέντε (Ατλέτικο), Μαρκίνιος (Παρί), Γκάμπριελ (Άρσεναλ), Μέντες (Παρί)

Μέσοι: Ράις (Άρσεναλ), Βιτίνια (Παρί), Ολίσε (Μπάγερν), Κβαρατσχέλια (Παρί)

Επιθετικοί: Κέιν (Μπάγερν), Ντεμπελέ (Παρί)

 
