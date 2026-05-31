Άρσεναλ: Εντυπωσιακές εικόνες από την παρέλαση των πρωταθλητών Αγγλίας στο Λονδίνο

Πανηγυρικό κλίμα στο Λονδίνο παρά την ήττα στον τελικό του Champions League
Οι παίκτες της Άρσεναλ / REUTERS/Isabel Infantes
Η Άρσεναλ ηττήθηκε από την Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Champions League, αλλά οι παίκτες της επέστρεψαν ως θριαμβευτές στο Λονδίνο, για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση της Premier League.

Μπορεί να μην κατάφερε να ολοκληρώσει μία ανεπανάληπτη σεζόν για την Άρσεναλ, αλλά η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα είναι ξανά πρωταθλήτρια στην αγγλική Premier League και η παρέλαση στο Λονδίνο, έβγαλε τους οπαδούς της στους δρόμους.

Οι ποδοσφαιριστές και οι οπαδοί της Άρσεναλ πανηγύρισαν μαζί την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά από 22 ολόκληρα χρόνια και η πόλη βάφτηκε κόκκινη για την παρέλαση των πρωταθλητών.

Soccer Football - Premier League - Arsenal Victory Parade - London, Britain - May 31, 2026 General view as Arsenal players and fans celebrate during the victory parade Action Images via Reuters

Soccer Football - Premier League - Arsenal Victory Parade - London, Britain - May 31, 2026 Arsenal's William Saliba and teammates celebrate with the Premier League trophy during the victory parade REUTERS

Soccer Football - Premier League - Arsenal Victory Parade - London, Britain - May 31, 2026 Arsenal players celebrate with fans during the victory parade REUTERS

Soccer Football - Premier League - Arsenal Victory Parade - London, Britain - May 31, 2026 General view as Arsenal fans gather before the victory parade REUTERS

Soccer Football - Premier League - Arsenal Victory Parade - London, Britain - May 31, 2026 General view as an Arsenal fan stands on a traffic light as fans gather before the victory parade REUTERS

Soccer Football - Premier League - Arsenal Victory Parade - London, Britain - May 31, 2026 General view as Arsenal fans gather before the victory parade REUTERS

Soccer Football - Premier League - Arsenal Victory Parade - London, Britain - May 31, 2026 General view as Arsenal players and fans celebrate during the victory parade Action Images via Reuters

Το λεωφορείο με τους παίκτες της Άρσεναλ / REUTERS/Isabel Infantes

Η Άρσεναλ ηττήθηκε στα πέναλτι από την Παρί Σεν Ζερμέν και δεν κατάφερε να κερδίσει για πρώτη φορά το Champions League.

