Άρσεναλ: Εντυπωσιακές εικόνες από την παρέλαση των πρωταθλητών Αγγλίας στο Λονδίνο

Η Άρσεναλ ηττήθηκε από την Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Champions League, αλλά οι παίκτες της επέστρεψαν ως θριαμβευτές στο Λονδίνο, για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση της Premier League.

Μπορεί να μην κατάφερε να ολοκληρώσει μία ανεπανάληπτη σεζόν για την Άρσεναλ, αλλά η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα είναι ξανά πρωταθλήτρια στην αγγλική Premier League και η παρέλαση στο Λονδίνο, έβγαλε τους οπαδούς της στους δρόμους.

Οι ποδοσφαιριστές και οι οπαδοί της Άρσεναλ πανηγύρισαν μαζί την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά από 22 ολόκληρα χρόνια και η πόλη βάφτηκε κόκκινη για την παρέλαση των πρωταθλητών.

Η Άρσεναλ ηττήθηκε στα πέναλτι από την Παρί Σεν Ζερμέν και δεν κατάφερε να κερδίσει για πρώτη φορά το Champions League.