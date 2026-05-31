Euroleague για Μπαρτζώκα: «Ο άνθρωπος πίσω από τον Ολυμπιακό τότε και τώρα»

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε τη Euroleague για πρώτη φορά μετά το 2013, όταν και είχε και πάλι για προπονητή του, τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ο οποίος και έχει πλέον δύο τρόπαια πρωταθλητή στο παλμαρέ του.
Η Euroleague βρήκε έτσι την ευκαιρία να αποθεώσει για μία ακόμη φορά τον Γιώργο Μπαρτζώκα για τις επιτυχίες του με τον Ολυμπιακό, ανεβάζοντας σχετικές φωτογραφίες στα social media.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
“Γιώργος Μπαρτζώκας. Ο άνθρωπος πίσω από τον Ολυμπιακό. Τότε και τώρα” έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Euroleague, σημειώνοντας τις ημερομηνίες του 2013 και του 2026, με τα τρόπαια των Πειραιωτών.
Georgios Bartzokas. The man behind @Olympiacos_BC— EuroLeague (@EuroLeague) May 31, 2026
Then and now. 2013 | 2026#F4GLORY pic.twitter.com/DIsG7NmhOL
Ο Μπαρτζώκας “έπιασε” πλέον τον Ντούσαν Ίβκοβιτς στις κατακτήσεις του τροπαίου με τον Ολυμπιακό.