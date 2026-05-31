Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Ματίας Γένσεν της Μπρέντφορντ

Ο Παναθηναϊκός εμφανίζεται να εξετάζει την περίπτωση του Ματίας Γένσεν ενόψει της μετεγγραφικής περιόδου του καλοκαιριού, με τον διεθνή Δανό μέσο να βρίσκεται εδώ και καιρό στο “ραντάρ” του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του transferfeed, ο Ματίας Γένσεν μένει ελεύθερος από την Μπρέντφορντ, αλλά η αγγλική ομάδα διατηρεί οψιόν ανανέωσης και ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί τις εξελίξεις, ώστε να κάνει κίνηση για την απόκτησή του.

Οι “πράσινοι” είχαν στη λίστα τους τον διεθνή Δανό ποδοσφαιριστή από τον Ιανουάριο, αλλά με νέο προπονητή πλέον τον συμπατριώτη του, Γιάκομπ Νίστρουπ, το ενδεχόμενο μετεγγραφής του είναι πιο πιθανό από ποτέ.

Το δημοσίευμα για Γένσεν και Παναθηναϊκό

«Ο ελληνικός σύλλογος παρακολουθεί εδώ και αρκετούς μήνες την περίπτωση του Δανού διεθνή μέσου, εξετάζοντας το ενδεχόμενο μεταγραφής του. Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Ματίας Γένσεν εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι «πράσινοι» παρακολουθούν στενά τον 30χρονο διεθνή χαφ της Μπρέντφορντ από τον περασμένο Δεκέμβριο, καθώς το συμβόλαιό του στην Αγγλία ολοκληρώνεται, παρότι η ομάδα του διατηρεί οψιόν ανανέωσης.

Ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να αισιοδοξεί για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, καθώς ο Γένσεν θεωρείται ποδοσφαιριστής που μπορεί να αναβαθμίσει σημαντικά την ποιότητα της μεσαίας γραμμής. Ιδιαίτερα, εκτιμάται ότι ταιριάζει στο σύγχρονο και επιθετικό ποδόσφαιρο που επιθυμεί να εφαρμόσει ο νέος προπονητής Γιάκομπ Νίστρουπ.

Ο έμπειρος μέσος, που μετρά 31 συμμετοχές και ένα γκολ με την εθνική ομάδα της Δανίας, αγωνίζεται στην Μπρέντφορντ από τον Ιούλιο του 2019. Σύμφωνα με το Transfermarkt, η τρέχουσα χρηματιστηριακή του αξία ανέρχεται στα 12 εκατομμύρια ευρώ».