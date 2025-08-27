Champions League: Με περίπατο στην League Phase η Μπριζ του Τζόλη, προκρίσεις για Μπενφίκα και Κοπεγχάγη

Με τον Χρήστο Τζόλη να σκοράρει και να έχει μια ασίστ, η Κλαμπ Μπριζ συνέτριψε 6-0 την Ρέιντζερς και πήρε το εισιτήριο για την League Phase του Champions League. Στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση θα βρίσκεται και η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη, όπως και η Κοπεγχάγη του Δημήτρη Χατζηδιάκου.

Γεμάτο Έλληνες θα είναι το Champions League της σεζόν 2025/26 καθώς πέρα από τη συμμετοχή του Ολυμπιακού στα «αστέρια» θα αγωνίζονται και άλλοι τρεις Έλληνες ποδοσφαιριστές. Μάλιστα από στις αναμετρήσεις της Τετάρτης (27/8/25) ο Χρήστος Τζόλης κατάφερε να σκοράρει, σε μια τρομερή νίκη για την ομάδα του.

Με συνολικό σκορ 9-1 η Κλαμπ Μπριζ προκρίθηκε στην League Phase, με ένα άκρως εντυπωσιακό τρόπο!

Το ματς ξεκίνησε ιδανικά για την Μπριζ, καθώς μόλις στο 5ο λεπτό ο Τρεσόλντι άνοιξε το σκορ με κεφαλιά, ενώ τρία λεπτά αργότερα οι φιλοξενούμενοι έμειναν με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Άαρονς, που ανέκοψε αντικανονικά τον Τζόλη σε αντεπίθεση. Από εκεί και πέρα, η κατάσταση ξέφυγε. Ο Βανάκεν (32′), ο Σέις με δύο γκολ (41’, 45’), ο Στάνκοβιτς (45+2’) αλλά και ο Χρήστος Τζόλης, που σκόραρε στο 50’ και μοίρασε και ασίστ, υπέγραψαν τον θρίαμβο των Βέλγων, οι οποίοι για μια ακόμη σεζόν θα βρεθούν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Παράλληλα, Μπενφίκα, με τον Βαγγέλη Παυλίδη στη βασική ενδεκάδα, επικράτησε με 1-0 της Φενέρμπαχτσε χάρη σε τέρμα του Ακτούρκογλου στο 35’ και άφησε εκτός διοργάνωσης την ομάδα του Μουρίνιο. Ο διεθνής επιθετικός μάλιστα σκόραρε στο 15΄ωστόσο το γκολ του ακυρώθηκε μετά από εξέταση του VAR ως οφσάιντ.

Η Κοπεγχάγη του Παντελή Χατζηδιάκου κέρδισε με 2-0 την Βασιλεία, με τους Κορνέλιους (46’) και Μουκοκό (84’ πέν.) να οδηγούν τους Δανούς στους ομίλους, ενώ η Καραμπάκ από το Αζερμπαϊτζάν, παρότι έχασε με 3-2 εντός έδρας από την Φερεντσβάρος, χάρη στην εκτός έδρας επικράτηση με 3-1 κατάφερε να προκριθεί στην League Phase.

Τα αποτελέσματα

Καραμπάκ – Φερεντσβάρος 2-3 (συνολικό σκορ 5-4)

Μπενφίκα – Φενέρμπαχτσε 1-0 (συνολικό σκορ 1-0)

Κλαμπ Μπριτζ – Ρέιντζερς 6-0 (συνολικό σκορ 9-1)

Κοπεγχάγη – Βασιλεία 2-0 (συνολικό σκορ 3-1)

Οι ομάδες της League Phase ανά γκρουπ δυναμικότητας

1ο Γκρουπ

Παρί Σεν Ζερμέν

Ρεάλ Μαδρίτης

Μάντσεστερ Σίτι

Μπάγερν Μονάχου

Λίβερπουλ

Ίντερ

Τσέλσι

Ντόρτμουντ

Μπαρτσελόνα

2ο Γκρουπ

Άρσεναλ

Λεβερκούζεν

Ατλέτικο Μαδρίτης

Αταλάντα

Βιγιαρεάλ

Γιουβέντους

Άιντραχτ Φρανκφούρτης

Μπενφίκα

Μπριζ

3ο Γκρουπ

Τότεναμ

Αϊντχόφεν

Άγιαξ

Νάπολι

Σπόρτινγκ

Ολυμπιακός

Σλάβια Πράγας

Μπόντο Γκλιμτ

Μαρσέιγ

4ο Γκρουπ

Κοπεγχάγη

Μονακό

Γαλατάσαραϊ

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

Καραμπάγκ

Αθλέτικ Μπιλμπάο

Νιούκαστλ

Πάφος

Καϊράτ Αλμάτι