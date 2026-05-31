Πολεμικό σκηνικό στο Παρίσι μετά την κατάκτηση του Champions League από την Παρί – Βίαια επεισόδια και 416 συλλήψεις

Πρωτοφανή επεισόδια αμαύρωσαν τους πανηγυρισμούς στη Γαλλία μετά τη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν επί της Άρσεναλ στον τελικό του Champions League το βράδυ του Σαββάτου (30.05.2026).

Μετά το τέλος του αγώνα Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ στο Παρίσι, αλλά και σε άλλες γαλλικές πόλεις ξέσπασαν απίστευτα επεισόδια. Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ, η αστυνομία προχώρησε σε 416 συλλήψεις, συμπεριλαμβανομένων 283 στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού.

Επίσης από τα επεισόδια 7 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων σοβαρά στην πόλη Αζέν της νοτιοδυτικής Γαλλίας, ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος καταδίκασε τις «απολύτως απαράδεκτες» ταραχές.

Όπως αναφέρει η “Le Parisien”, η γαλλική πρωτεύουσα βρέθηκε σε κατάσταση γενικευμένης αναταραχής μετά τον τελικό του Champions League, με επεισόδια να ξεσπούν σε πολλά σημεία της πόλης.

Περισσότερα από 20.000 άτομα συγκεντρώηκαν στα Ηλύσια Πεδία, με την αστυνομία να προσπαθεί να συγκρατήσει το πλήθος. Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν και στην πόλη Αζένη της νοτιοδυτικής Γαλλίας.

Migrants attacking firemen with fireworks in Paris tonight



pic.twitter.com/FiW53f8Tcm — Visegrád 24 (@visegrad24) May 30, 2026

This is Paris tonight



pic.twitter.com/4rOJb4oV1l — Visegrád 24 (@visegrad24) May 30, 2026

Οπαδοί έβαλαν φωτιά σε ηλεκτροκίνητα ποδήλατα (πολλά από αυτά τα άφησαν και στη μέση του δρόμου -χωρίς να τους έχουν βάλει φωτιά, σαν εμπόδια στους αστυνομικούς) ενώ προκάλεσαν και υλικές ζημιές στους δρόμους.

Οι γραμμές του τραμ του Παρισιού σταμάτησαν και αρκετοί σταθμοί του μετρό έκλεισαν. Πυρπολήθηκε ωστόσο και στάση λεωφορείων κοντά στα Ηλύσια Πεδία.

It’s past 3 AM in Paris and there are no signs of things slowing down.



The PSG “celebrations” have rolled into the early morning hours with fires, looting, and clashes still ongoing.pic.twitter.com/WZdeECoqiP https://t.co/sLaaT7iKmr — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 31, 2026

PARÍS HA CAIDO



Tras la obtención de la Champions League por parte del PSG, París se ha convertido en zona de guerra.



Acá vemos las consecuencias de la cobardía de los líderes europeos. pic.twitter.com/yogDbgWXKJ — Dani Lerer (@danilerer) May 30, 2026

Καταγράφηκαν δεκάδες συμπλοκές με τις αστυνομικές δυνάμεις, δημιουργώντας ένα σκηνικό αναταραχής με το σκηνικό στο Παρίσι να είναι πολεμικό.

PSG won Champions League again & their fans turned Paris into a warzone pic.twitter.com/hXvayTNsm3 — Barstool Sports (@barstoolsports) May 31, 2026

Παράλληλα, η αρμόδια εταιρεία ανακοίνωσε την απόσυρση όλων των λεωφορείων που εκτελούν δρομολόγια στο κέντρο της πόλης.

Paris Saint-Germain wygrywa tegoroczną odsłonę Ligi Mistrzów.



Pora więc na świętowanie, czyli coroczną tradycję:



– Palenia śmietników

– Palenia samochodów

– Bezpośrednich starć z policją

– Napadów rabunkowych

– Niszczenia centrum Paryża



A w telewizji dalej będą nam wmawiać, że… pic.twitter.com/EIQ9QsjIlP — Pan_komentator (@PanP23929) May 30, 2026

Des « supporters » du PSG ont lancé une véritable charge collective contre les forces de l’ordre pour tenter de libérer un interpellé aux abords du Parc des Princes.



les commerçants barricadés et les riverains terrorisés vont trouver la nuit longue #PSGARS #PSG pic.twitter.com/p35AF2hRCG — Camille Moscow (@camille_moscow) May 30, 2026

Στην Place de la Republique, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, εκατοντάδες οπαδοί απωθήθηκαν από συνεχείς εφόδους των CRS (ειδικές μονάδες καταστολής της γαλλικής αστυνομίας, αντίστοιχες των ΜΑΤ) και κινήθηκαν προς το Boulevard Voltaire και τη Place de la Nation. Οι ρίψεις φωτοβολίδων και αυτοσχέδιων εκρηκτικών δεν σταμάτησαν.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ένα αρτοποιείο και ένα εστιατόριο υπέστησαν ζημιές κοντά στο στάδιο Parc des Princes της Παρί Σεν Ζερμέν, όπου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν τον αγώνα, αλλά 4.000 έως 5.000 άνθρωποι συνεπλάκησαν με τις δυνάμεις ασφαλείας.

Περίπου 150 άτομα «επιχείρησαν να εισέλθουν από μία από τις πύλες» στο στάδιο, αλλά η αστυνομία τους απώθησε, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.