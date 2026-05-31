Πολεμικό σκηνικό στο Παρίσι μετά την κατάκτηση του Champions League από την Παρί – Βίαια επεισόδια και 416 συλλήψεις

Μόνο στο Παρίσι οι συλλήψεις ήταν 283 - Ένας από τους αστυνομικούς που έχει τραυματιστεί βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση
Πρωτοφανή επεισόδια αμαύρωσαν τους πανηγυρισμούς στη Γαλλία μετά τη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν επί της Άρσεναλ στον τελικό του Champions League το βράδυ του Σαββάτου (30.05.2026).

Μετά το τέλος του αγώνα Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ στο Παρίσι, αλλά και σε άλλες γαλλικές πόλεις ξέσπασαν απίστευτα επεισόδια. Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ, η αστυνομία προχώρησε σε 416 συλλήψεις, συμπεριλαμβανομένων 283 στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού.

Επίσης από τα επεισόδια 7 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων σοβαρά στην πόλη Αζέν της νοτιοδυτικής Γαλλίας, ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος καταδίκασε τις «απολύτως απαράδεκτες» ταραχές.

Όπως αναφέρει η “Le Parisien”, η γαλλική πρωτεύουσα βρέθηκε σε κατάσταση γενικευμένης αναταραχής μετά τον τελικό του Champions League, με επεισόδια να ξεσπούν σε πολλά σημεία της πόλης.

Περισσότερα από 20.000 άτομα συγκεντρώηκαν στα Ηλύσια Πεδία, με την αστυνομία να προσπαθεί να συγκρατήσει το πλήθος. Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν και στην πόλη Αζένη της νοτιοδυτικής Γαλλίας.

Οπαδοί έβαλαν φωτιά σε ηλεκτροκίνητα ποδήλατα (πολλά από αυτά τα άφησαν και στη μέση του δρόμου -χωρίς να τους έχουν βάλει φωτιά, σαν εμπόδια στους αστυνομικούς) ενώ προκάλεσαν και υλικές ζημιές στους δρόμους.

Οι γραμμές του τραμ του Παρισιού σταμάτησαν και αρκετοί σταθμοί του μετρό έκλεισαν. Πυρπολήθηκε ωστόσο και στάση λεωφορείων κοντά στα Ηλύσια Πεδία.

 

Καταγράφηκαν δεκάδες συμπλοκές με τις αστυνομικές δυνάμεις, δημιουργώντας ένα σκηνικό αναταραχής με το σκηνικό στο Παρίσι να είναι πολεμικό.

 

Παράλληλα, η αρμόδια εταιρεία ανακοίνωσε την απόσυρση όλων των λεωφορείων που εκτελούν δρομολόγια στο κέντρο της πόλης.

 

Στην Place de la Republique, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, εκατοντάδες οπαδοί απωθήθηκαν από συνεχείς εφόδους των CRS (ειδικές μονάδες καταστολής της γαλλικής αστυνομίας, αντίστοιχες των ΜΑΤ) και κινήθηκαν προς το Boulevard Voltaire και τη Place de la Nation. Οι ρίψεις φωτοβολίδων και αυτοσχέδιων εκρηκτικών δεν σταμάτησαν.

Soccer Football - UEFA Champions League - Paris St Germain fans celebrate winning the UEFA Champions League - Paris, France - May 31, 2026 Police officers in the streets after Paris St Germain won the UEFA Champions League REUTERS
Πολεμικό σκηνικό στη Γαλλία
Soccer Football - UEFA Champions League - Paris St Germain fans celebrate winning the UEFA Champions League - Trocadero, Paris, France - May 30, 2026 Paris St Germain fans celebrate with flares after winning the UEFA Champions League REUTERS
Συγκρούσεις αστυνομικών με φιλάθλους
Soccer Football - UEFA Champions League - Paris St Germain fans in Paris watch the Final - Parc des Princes, Paris, France - May 30, 2026 General view of a bike on fire in the streets REUTERS
Οι φίλαθλοι έκαψαν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους
Soccer Football - UEFA Champions League - Paris St Germain fans in Paris watch the Final - Parc des Princes, Paris, France - May 30, 2026 Fires burn on the grass verge beside the road as Paris St Germain fans celebrate after winning the Champions League REUTERS
Εκατοντάδες συλλήψεις από τα επεισόδια

Η αστυνομία ανέφερε ότι ένα αρτοποιείο και ένα εστιατόριο υπέστησαν ζημιές κοντά στο στάδιο Parc des Princes της Παρί Σεν Ζερμέν, όπου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν τον αγώνα, αλλά 4.000 έως 5.000 άνθρωποι συνεπλάκησαν με τις δυνάμεις ασφαλείας.

Περίπου 150 άτομα «επιχείρησαν να εισέλθουν από μία από τις πύλες» στο στάδιο, αλλά η αστυνομία τους απώθησε, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

