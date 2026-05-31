Θάντερ – Σπερς 103-111: Το Σαν Αντόνιο άλωσε την Οκλαχόμα και έκλεισε ραντεβού με τους Νικς στους τελικούς του NBA

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς κέρδισαν 111-103 στην έδρα των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, εκθρόνισαν τους πρωταθλητές και θα βρεθούν αντιμέτωποι με τους Νιου Γιορκ Νικς στους τελικούς του NBA.

Με πρώτο σκόρερ τον Γουεμπανιάμα οι Σπερς κυριάρχησαν στην Οκλαχόμα για να πάρουν το Game 7 της εντυπωσιακής σειράς του NBA, με αποτέλεσμα να σηκώσουν την κούπα της δυτικής περιφέρειας. Ο γιγαντόσωμος παίκτης των πρωταθλητών της Δύσης αναδείχθηκε MVP των τελικών της περιφέρειας.

Ο Γάλλος σταρ με 22 πόντους και 9 ριμπάουντ μαζί με τον Σαμπανί που σκόραρε 20 πόντους ήταν οι κορυφαίοι για τους νικητές, οι οποίοι πήραν βοήθεια από πολλούς παίκτες, σε αντίθεση με την Οκλαχόμα που πέρα του Αλεξάντερ οι περισσότεροι έμειναν χαμηλά.

Ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ ήταν ο πρώτος σκόρερ του ματς με 35 πόντους και 9 ασίστ, όμως δεν αρκούσε για να προκριθούν οι πρωταθλητές στους τελικούς.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-32, 53-56, 77-80, 103-111

ΘΑΝΤΕΡ: Ντορτ 3, Χόλμγκρεν 4 (4 ριμπάουντ), Χάρτενσταϊν 7 (5 ριμπάουντ), Γουάλας 17 (5/9 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Γκίλτζιους-Αλεξάντερ 35 (2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 9 ασίστ), Καρούσο 12 (1/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), ΜακΚέιν 12 (2/7 τρίποντα), Τζέιλιν Γουίλιαμς 11 (10 ριμπάουντ), Κένριχ Γουίλιαμς 2.

ΣΠΕΡΣ: Βάσελ 11 (1/6 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Σαμπέιν 20 (6/10 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Γουεμπανιαμά 22 (3/5 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Καστλ 16 (6 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Φοξ 15 (3/7 τρίποντα), Χάρπερ 12 (2/3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Κορνέτ 2, Τζόνσον 11 (2/5 τρίποντα), Μπαρνς, Μπράιαντ 2.