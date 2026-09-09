ΑΕΚ – ΛΑΣΚ ανάλυση: Ο ανεβασμένος Μαρίν, οι «φωτιές» στην επίθεση και τα ζητήματα στην άμυνα

Η ΑΕΚ έκανε πρεμιέρα με το… δεξί στη League Phase του Champions League, αφού νίκησε με 1-0 τη ΛΑΣΚ στην κατάμεστη Allwyn Arena και ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Με το πρόγραμμα να της φέρνει το θεωρητικά πιο εύκολο παιχνίδι στην Allwyn Arena, για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, η ΑΕΚ είχε την ευκαιρία να πάρει ψυχολογία ενόψει της δύσκολης συνέχειας και τα κατάφερε μια χαρά, με τη νίκη της επί της ΛΑΣΚ.

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Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς επιβεβαίωσε την καλή αγωνιστική της κατάσταση και έφθασε σε ένα “τρίποντο” που της δίνει ελπίδες ότι θα μπορέσει να διεκδικήσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Το step up του Μαρίν και το επιθετικό «οπλοστάσιο»

Η ΑΕΚ έφθασε πέρυσι στην κατάκτηση του πρωταθλήματος εκμεταλλευόμενη σε μεγάλο βαθμό, την ευκολία της στο γκολ, αφού διαθέτει πλέον ένα φοβερό επιθετικό “οπλοστάσιο”.

Ο Λούκα Γιόβιτς έγινε δικαίως ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της ομάδας, αφού σκόραρε ασταμάτητα σε όλη την πρωταθληματική σεζόν και έδειξε την ποιότητά του και φέτος, κόντρα στη ΛΑΣΚ, με το γκολ που δεν μέτρησε τελικά λόγω οφσάιντ του Λόβρο Μάγερ στην αρχή της φάσης.

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Για ένα ακόμη παιχνίδι όμως, η Ένωση δεν είχε κανένα πρόβλημα να δημιουργήσει φάσεις για γκολ και θα μπορούσε να έχει πετύχει περισσότερα τέρματα, αν ο Βάργκα, ο Κοϊτά και ο Ζίνι είχαν καλύτερες αποφάσεις στην τελική προσπάθεια.

Στην καλή επιθετική λειτουργία έχει συμβάλλει και η απόκτηση του Μάγερ, που είχε την “μπαγκέτα” και στο ματς με τη ΛΑΣΚ, όπου όμως το γκολ ήρθε από τον πιο ανεβασμένο παίκτη της φετινής ΑΕΚ.

Ο Ραζβάν Μαρίν ήταν πρωταγωνιστής και πέρυσι για την Ένωση, αλλά η αποχώρηση του Πινέδα του έδωσε περισσότερες ευθύνες και μέχρι στιγμής δείχνει να έχει κάνει το απαραίτητο step up για να ανταποκριθεί πλήρως σε όσα του ζητάει ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο Ρουμάνος μέσος συνεχίζει μάλιστα να αποτελεί και “πηγή κινδύνων” για τους αντιπάλους με τα στημένα του, βάζοντας ένα πανέμορφο γκολ κόντρα στη ΛΑΣΚ.

Τα ζητήματα στην άμυνα και το «παρών» του Μπρινιόλι

Από εκεί και πέρα όμως, η ΑΕΚ είναι δεδομένο ότι στο Champions League θα δεχθεί περισσότερη “πίεση” και στην άμυνά της και το πρώτο δείγμα αντίδρασης δεν ήταν ιδιαίτερα καλό.

Η ΛΑΣΚ βρήκε αρκετές ευκαιρίες για ένα δικό της γκολ στο ματς της Allwyn Arena και η Ένωση είναι τυχερή που δεν δέχθηκε την ισοφάριση, ειδικά στο φινάλε της αναμέτρησης, όταν θα ήταν και πιο δύσκολο να αντιδράσει.

Πέρα από την τύχη όμως, το μηδέν στην άμυνα διατήρησε και ικανότητα του Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Ο Ιταλός τερματοφύλακας χρειάστηκε να βγει μπροστά μετά τον τραυματισμό του Θωμά Στρακόσια και φώναξε “παρών”, δείχνοντας ότι ο Νίκολιτς έχει καταφέρει να έχει σε εγρήγορση όλους τους ποδοσφαιριστές του.

Ο Μπρινιόλι είχε μία σειρά από σημαντικές επεμβάσεις και θα χρειαστεί να παραμείνει σε αυτό το επίπεδο, κατά τη διάρκεια της απουσίας του έτερου τερματοφύλακα της ομάδας. Ταυτόχρονα όμως, η ΑΕΚ θα πρέπει να βελτιωθεί και γενικότερα αμυντικά, αφού μπροστά της θα βρει πολύ καλύτερες επιθετικά ομάδες και παίκτες όπως ο Κιλιάν Εμπαπέ.

Η βαθμολογία της League Phase

Μάντσεστερ Σίτι 3 (2-0) Άστον Βίλα 3 (3-2) Μπέτις 3 (3-2) Ντόρτμουντ 3 (3-2) Ρεάλ Μαδρίτης 3 (2-1) ΑΕΚ 3 (1-0) Άρσεναλ 0* Ατλέτικο Μαδρίτης 0* Μπαρτσελόνα 0* Μπάγερν Μονάχου 0* Μπόντο Γκλιμτ 0* Κόμο 0* Φενέρμπαχτσε 0* Φέγενορντ 0* Γαλατάσαραϊ 0* Λειψία 0* Λανς 0* Λίβερπουλ 0* Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0* Νάπολι 0* Παρί Σεν Ζερμέν 0* Αϊντχόφεν 0* Ρόμα 0* Σλόβαν Μπρατισλάβας 0* Σαμπάχ 0* Σαχτάρ 0* Σλάβια Πράγας 0* Σπόρτινγκ 0* Στουτγκάρδη 0* Βίκινγκ 0* Βιγιαρεάλ 0. (2-3) Κλαμπ Μπρίζ 0 (2-3) Λιλ 0 (2-3) Ίντερ 0 (1-2) Λασκ 0 (0-1) Πόρτο 0 (0-2)

*Δεν έχουν αγωνιστεί ακόμη