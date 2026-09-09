Αθλητικές μεταδόσεις με Champions League και ΟΦΗ στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας

Οι αγώνες της Τρίτης (09.09.2026) για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, αλλά και το ΟΦΗ – Νέστος Χρυσούπολης για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ Β – Ολυμπιακός Β Superbet League 2

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17:00 ΣΚΑΪ ΟΦΗ – Νέστος Χρυσούπολης Superbet Κύπελλο Ελλάδας

19:45 Magenta Sport 5 Στουτγκάρδη – Βίκινγκ UEFA Champions League

19:45 Magenta Sport 4 Μπαρτσελόνα – Φέγενορντ UEFA Champions League

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22:00 Magenta Sport 9 Σεντ Τζόνστον – Σέλτικ Scottish Premiership

22:00 Magenta Sport 8 Τσάρλτον – ΚΠΡ EFL Championship

22:00 Magenta Sport 7 Παρί Σεν Ζερμέν – Σλόβαν Μπρατισλάβας UEFA Champions League

22:00 Magenta Sport 6 Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Γαλατασαράι UEFA Champions League

22:00 Magenta Sport 3 Νάπολι – Άρσεναλ UEFA Champions League

22:00 MEGA- Magenta Sport 2 Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης Champions League