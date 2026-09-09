Αθλητικά

Αθλητικές μεταδόσεις με Champions League και ΟΦΗ στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας

Τα αθλητικά γεγονότα της ημέρας (09.09.2026) που έχουν τηλεοπτική μετάδοση
ΦΩΤΟ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ
ΦΩΤΟ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Οι αγώνες της Τρίτης (09.09.2026) για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, αλλά και το ΟΦΗ – Νέστος Χρυσούπολης για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ Β – Ολυμπιακός Β Superbet League 2

17:00 ΣΚΑΪ ΟΦΗ – Νέστος Χρυσούπολης Superbet Κύπελλο Ελλάδας

19:45 Magenta Sport 5 Στουτγκάρδη – Βίκινγκ UEFA Champions League

19:45 Magenta Sport 4 Μπαρτσελόνα – Φέγενορντ UEFA Champions League

22:00 Magenta Sport 9 Σεντ Τζόνστον – Σέλτικ Scottish Premiership

22:00 Magenta Sport 8 Τσάρλτον – ΚΠΡ EFL Championship

22:00 Magenta Sport 7 Παρί Σεν Ζερμέν – Σλόβαν Μπρατισλάβας UEFA Champions League

22:00 Magenta Sport 6 Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Γαλατασαράι UEFA Champions League

22:00 Magenta Sport 3 Νάπολι – Άρσεναλ UEFA Champions League

22:00 MEGA- Magenta Sport 2 Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης Champions League

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
486
283
241
113
87
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
«Λαχτάρα» με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα: Η δυσφορία που «πάγωσε» τη Ντόρτμουντ και η νέα ατυχία μετά τον Γιάννη Κωνσταντέλια
Πρόβλημα με την κυκλοφορία του αίματος είχε ο Καρέτσας, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τη Ντόρτμουντ, που αγωνιά πλέον για τις εξετάσεις του 19χρονου Έλληνα ποδοσφαιριστή
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και το φορείο στο Ντόρτμουντ - Βιγιαρεάλ
5
Newsit logo
Newsit logo