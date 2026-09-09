ΑΕΚ: Το τρομερό γκολ του Ραζβάν Μαρίν με απευθείας εκτέλεση φάουλ, υποψήφιο για κορυφαίο της βραδιάς στο Champions League

Το Champions League επέστρεψε στις ζωές μας με τη League Phase του και η ΑΕΚ κατάφερε να μπει με το… δεξί, επικρατώντας της ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια με 1-0, με το γκολ του Ραζβάν Μαρίν.

Ο Ρουμάνος μέσος ήταν εκ των κορυφαίων της ΑΕΚ και πέτυχε ένα τρομερό γκολ, δίνοντας τη νίκη (1-0) στους “κιτρινόμαυρους”. Ο Ραζβάν Mαρίν ανέλαβε να εκτελέσει ένα φάουλ έξω από την περιοχή της ΛΑΣΚ -και από θέση αριστερά- και έστειλε με αριστοτεχνικό τρόπο την μπάλα στο αριστερό “γ” της αντίπαλης εστίας, βάζοντας “φωτιά” στης εξέδρες.

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Το υπέροχο γκολ του παίκτη της ΑΕΚ στην πρεμιέρα του Champions League δεν πέρασε απαρατήρητο από την UEFA, που επέλεξε τέσσερα από τα 21 γκολ που μπήκαν το βράδυ της Τρίτης (08.09.2026) στη διοργάνωση.

Το γκολ του Ρουμάνου διεθνούς φορ είναι υποψήφιο για καλύτερο γκολ της βραδιάς μαζί με αυτά του Τζον ΜακΓκίν της Άστον Βίλα, του Τρόι Πάροτ και του Μαρκ Μπάρτρα της Μπέτις.

Marin's special strike

McGinn's clinical finish

Parrott's dream debut goal

Bartra's close-range header



Which was your favourite? @Heineken | #UCLGOTD pic.twitter.com/0sz4E1jAJU — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 8, 2026

Δεν αποκλείεται, να το δούμε να είναι και υποψήφιο για καλύτερο γκολ της πρεμιέρας της League Phase.