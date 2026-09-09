Αθλητικά

ΑΕΚ: Το τρομερό γκολ του Ραζβάν Μαρίν με απευθείας εκτέλεση φάουλ, υποψήφιο για κορυφαίο της βραδιάς στο Champions League

Τέσσερα γκολ πρότεινε συνολικά η UEFA από τα ματς της Τρίτης (08.09.2026)
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Το Champions League επέστρεψε στις ζωές μας με τη League Phase του και η ΑΕΚ κατάφερε να μπει με το… δεξί, επικρατώντας της ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια με 1-0, με το γκολ του Ραζβάν Μαρίν.

Ο Ρουμάνος μέσος ήταν εκ των κορυφαίων της ΑΕΚ και πέτυχε ένα τρομερό γκολ, δίνοντας τη νίκη (1-0) στους “κιτρινόμαυρους”. Ο Ραζβάν Mαρίν ανέλαβε να εκτελέσει ένα φάουλ έξω από την περιοχή της ΛΑΣΚ -και από θέση αριστερά- και έστειλε με αριστοτεχνικό τρόπο την μπάλα στο αριστερό “γ” της αντίπαλης εστίας, βάζοντας “φωτιά” στης εξέδρες.

Το υπέροχο γκολ του παίκτη της ΑΕΚ στην πρεμιέρα του Champions League δεν πέρασε απαρατήρητο από την UEFA, που επέλεξε τέσσερα από τα 21 γκολ που μπήκαν το βράδυ της Τρίτης (08.09.2026) στη διοργάνωση.

Το γκολ του Ρουμάνου διεθνούς φορ είναι υποψήφιο για καλύτερο γκολ της βραδιάς μαζί με αυτά του Τζον ΜακΓκίν της Άστον Βίλα, του Τρόι Πάροτ και του Μαρκ Μπάρτρα της Μπέτις.

Δεν αποκλείεται, να το δούμε να είναι και υποψήφιο για καλύτερο γκολ της πρεμιέρας της League Phase.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
486
283
241
113
87
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
«Λαχτάρα» με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα: Η δυσφορία που «πάγωσε» τη Ντόρτμουντ και η νέα ατυχία μετά τον Γιάννη Κωνσταντέλια
Πρόβλημα με την κυκλοφορία του αίματος είχε ο Καρέτσας, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τη Ντόρτμουντ, που αγωνιά πλέον για τις εξετάσεις του 19χρονου Έλληνα ποδοσφαιριστή
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και το φορείο στο Ντόρτμουντ - Βιγιαρεάλ
5
Newsit logo
Newsit logo