«Λαχτάρα» με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα: Η δυσφορία που «πάγωσε» τη Ντόρτμουντ και η νέα ατυχία μετά τον Γιάννη Κωνσταντέλια

Δεν έχει τέλος η ατυχία στη Ντόρτμουντ, αφού λίγες ημέρες μετά το σοβαρό τραυματισμό του Γιάννη Κωνσνταντέλια, έχασε με πρόβλημα υγείας και τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος και αποχώρησε με δυσφορία από το γήπεδο, στο παιχνίδι με τη Βιγιαρέαλ στο Champions League.

Μόλις στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας βρέθηκε στο χορτάρι, δείχνοντας να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα με την αναπνοή του και “πάγωσε” όλο το γήπεδο στο ματς του Champions League στη Βεστφαλία.

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Ο Έλληνας εξτρέμ χρειάστηκε το ιατρικό τιμ της ομάδας του και βγήκε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο, αφού ήταν εμφανές ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει να αγωνίζεται, με αποτέλεσμα να γίνει αναγκαστική αλλαγή.

Πρόβλημα με την κυκλοφορία του αίματος ανακοίνωσε η Ντόρτμουντ

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας μεταφέρθηκε έτσι στο νοσοκομείο, πριν ολοκληρωθεί ο αγώνας της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ για το Champions League και αναμένονται οι εξετάσεις του, για να φανεί το μέγεθος του προβλήματος.

Η γερμανική ομάδα προχώρησε πάντως σε μία πρώτη ενημέρωση, εξηγώντας το λόγο που αποχώρησε από το ματς ο Έλληνας ποδοσφαιριστής, αλλά και τονίζοντας ότι είναι καλά στην υγεία του.

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«Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας χρειάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο στο παιχνίδι κόντρα στη Βιγιαρεάλ λόγω προβλημάτων με την κυκλοφορία του αίματος. Ο Κώστας είναι, δεδομένων των συνθηκών, καλά και μεταβαίνει στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση των Βεστφαλών.

ℹ️ Konstantinos Karetsas musste den Platz im Spiel gegen Villarreal aufgrund von Kreislaufproblemen verlassen. Kosta geht es den Umständen entsprechend gut, er ist zu weiteren Untersuchungen auf dem Weg ins Krankenhaus. pic.twitter.com/MAAul4jphR — Borussia Dortmund (@BVB) September 8, 2026

Στη Ντόρτμουντ ελπίζουν πλέον ότι ο 19χρονος εξτρέμ δεν έχει κάτι σοβαρό και θα μπορέσει να επιστρέψει σύντομα στην αγωνιστική δράση, ενώ έγινε γνωστό ότι στις τελευταίες προπονήσεις αντιμετώπιζε κάποια μικροπροβλήματα και δεν είχε καταφέρει να φθάσει στην κατάλληλη φυσική κατάσταση.

Χούμελς για Καρέτσα: «Ένιωσα ένα ρίγος να με διαπερνά»

Το πρόβλημα υγείας του Καρέτσα “πάγωσε” πάντως όλο τον κόσμο στη Ντόρτμουντ και είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις του θρύλου της ομάδας, Ματς Χούμελς, ο οποίος και δεν έκρυψε τα συναισθήματά του, όταν είδε τον Έλληνα ποδοσφαιριστή να πέφτει στο χορτάρι.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γερμανός παλαίμαχος ποδοσφαιριστής ανέφερε: «Όταν οι γιατροί δεν κοίταξαν καν τα πόδια του, αλλά μόνο το πάνω μέρος του σώματός του, ένιωσα ένα ρίγος να με διαπερνά. Ελπίζω να μην έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Είναι μια ιστορία που δεν ευχόμαστε σε κανέναν, και σίγουρα όχι σε έναν 19χρονο που παίζει εδώ τον πρώτο του αγώνα στο Champions League. Πολύ δυσάρεστες εικόνες για να δει κανείς. Ελπίζω να ήταν απλώς μια μικρή κυκλοφοριακή διαταραχή και όχι κάτι σοβαρότερο».

Η νέα ατυχία μετά τον Κωνσταντέλια

Στη Ντόρτμουντ τα βάζουν όμως και με την τύχη τους, αφού μετά τον Γιάννη Κωνσταντέλια, είδαν και τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να μην μπορεί να βοηθήσει την ομάδα, από το ξεκίνημα της σεζόν.

Κι αν για τον Καρέτσα υπάρχει ακόμη ελπίδα ότι θα επανέλθει σύντομα στην αγωνιστική δράση, ο Κωνσταντέλιας δεν υπολογίζεται για ολόκληρη τη σεζόν, αφού η ρήξη χιαστών που υπέστη στο πρώτο του ματς στην Bundesliga, θα τον αφήσει εκτός για μήνες.

Οι Βεστφαλοί στήριξαν πολλά φέτος στους δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές, δίνοντας πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή τους, αλλά τα αρχικά τους χαμόγελα διαδέχθηκε το… σοκ, με αποτέλεσμα να περιμένουν έστω τα θετικά νέα από την πλευρά του Καρέτσα.