Champions League: Το αναλυτικό πρόγραμμα των 8 αγωνιστικών της League Phase

Το Champions League είναι προ των πυλών , αφού μετά την κλήρωση της Πέμπτης (27/08/26) η UEFA ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμα της League Phase, με τα ματς της ΑΕΚ να ξεχωρίζουν για το ελληνικό κοινό.

Η ΑΕΚ θα κάνει πρεμιέρα με τη Λασκ στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ θα υποδεχτεί τη Ρεάλ Μαδρίτης την 4η αγωνιστική του Champions League και θα κλείσει την παρουσία της στη League Phase στην έδρα της Ντόρτμουντ των Καρέτσα και Κωνσταντέλια.

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Στην πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης που θα γίνει στις 8,9 και 10 Σεπτεμβρίου ξεχωρίζει το κλασικό ευρωπαϊκό ντέρμπι της Ρεάλ Μαδρίτης με την Ίντερ, ενώ ενδιαφέρον θα έχει και η αναμέτρηση της Λίβερπουλ με την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Το πρόγραμμα της League Phase του Champions League

1η αγωνιστική

08/09/26

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19:45 ΑΕΚ – ΛΑΣΚ

19:45 Μπριζ – Άστον Βίλα

22:00 Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ

22:00 Πόρτο – Μάντσεστερ Σίτι

22:00 Λιλ – Μπέτις

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Ίντερ

09/09/26

19:45 Μπαρτσελόνα – Φέγενορντ

19:45 Στουτγκάρδη – Βίκινγκ

22:00 Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Σλόβαν Μπρατισλάβας

22:00 Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Γαλατασαράι

22:00 Νάπολι – Άρσεναλ

10/09/26

19:45 Φενέρμπαχτσε – Ρόμα

19:45 Αϊντχόφεν – Σαχτάρ Ντόνετσκ

22:00 Κόμο – Λειψία

22:00 Μπάγερν Μονάχου – Μπόντο/Γκλιμτ

22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σαμπάχ

22:00 Σλάβια Πράγας – Λανς

2η αγωνιστική

13/10/26

19:45 Λανς – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

19:45 Σαμπάχ – Σλάβια Πράγας

22:00 Άρσεναλ – Λιλ

22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

22:00 Ίντερ – Μπριζ

22:00 Γαλατασαράι – Μπαρτσελόνα

22:00 Λειψία – Αϊντχόφεν

22:00 Βίκινγκ – Μπάγερν Μονάχου

22:00 Βιγιαρεάλ – Νάπολι

14/10/26

19:45 Φέγενορντ – Κόμο

19:45 ΛΑΣΚ – Λίβερπουλ

22:00 Ρόμα – Ρεάλ Μαδρίτης

22:00 Άστον Βίλα – Φενέρμπαχτσε

22:00 Σαχτάρ Ντόνετσκ – ΑΕΚ

22:00 Μπόντο/Γκλιμτ – Ντόρτμουντ

22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Παρί Σεν Ζερμέν

22:00 Μπέτις – Πόρτο

22:00 Σλόβαν Μπρατισλάβας – Στουτγκάρδη

3η αγωνιστική

20/10/26

19:45 Φενέρμπαχτσε – Σλάβια Πράγας

19:45 Σαμπάχ – Ντόρτμουντ

22:00 Ρόμα – Σλόβαν Μπρατισλάβας

22:00 Πόρτο – Αϊντχόφεν

22:00 Λίβερπουλ – Βιγιαρεάλ

22:00 Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Μπαρτσελόνα

22:00 Νάπολι – Μπόντο/Γκλιμτ

22:00 Στουτγκάρδη – Ατλέτικο Μαδρίτης

21/10/26

19:45 Κόμο – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

19:45 Λιλ – Γαλατασαράι

22:00 Άστον Βίλα – Βίκινγκ

22:00 Μπριζ – Λανς

22:00 Μπάγερν Μονάχου – Άρσεναλ

22:00 Ίντερ – Σαχτάρ Ντόνετσκ

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Λειψία

22:00 Μπέτις – Φέγενορντ

22:00 Σπόρτινγκ Λισαβόνας – ΛΑΣΚ

4η αγωνιστική

03/11/26

19:45 Σαχτάρ Ντόνετσκ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

19:45 Γαλατασαράι – Στουτγκάρδη

22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου

22:00 Μπαρτσελόνα – Άστον Βίλα

22:00 Φέγενορντ – Ίντερ

22:00 Μπόντο/Γκλιμτ – Λιλ

22:00 ΛΑΣΚ – Σλόβαν Μπρατισλάβας

22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Ρόμα

22:00 Βιγιαρεάλ – Παρί Σεν Ζερμέν

04/11/26

19:45 ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης

19:45 Φενέρμπαχτσε – Λίβερπουλ

22:00 Ντόρτμουντ – Μπέτις

22:00 Πόρτο – Νάπολι

22:00 Αϊντχόφεν – Μπριζ

22:00 Λειψία – Μάντσεστερ Σίτι

22:00 Λανς – Κόμο

22:00 Σλάβια Πράγας – Άρσεναλ

22:00 Βίκινγκ – Σαμπάχ

5η αγωνιστική

24/11/26

19:45 Μπόντο/Γκλιμτ – ΛΑΣΚ

19:45 Γαλατασαράι – Άστον Βίλα

22:00 Άρσεναλ – Ντόρτμουντ

22:00 Κόμο – ΑΕΚ

22:00 Φέγενορντ – Πόρτο

22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι

22:00 Λειψία – Λανς

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Αϊντχόφεν

22:00 Σλόβαν Μπρατισλάβας – Μπέτις

25/11/26

19:45 Σαμπάχ – Μπαρτσελόνα

19:45 Σλάβια Πράγας – Βιγιαρεάλ

22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης – Βίκινγκ

22:00 Μπριζ – Λίβερπουλ

22:00 Ίντερ – Στουτγκάρδη

22:00 Σαχτάρ Ντόνετσκ – Φενέρμπαχτσε

22:00 Λιλ – Μπάγερν Μονάχου

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Ρόμα

22:00 Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

6η αγωνιστική

08/12/26

19:45 Βίκινγκ – Φέγενορντ

19:45 Βιγιαρεάλ – Σαμπάχ

22:00 ΑΕΚ – Γαλατασαράι

22:00 Ρόμα – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

22:00 Άστον Βίλα – Παρί Σεν Ζερμέν

22:00 Μπαρτσελόνα – Μάντσεστερ Σίτι

22:00 Μπάγερν Μονάχου – Σλάβια Πράγας

22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λειψία

22:00 Νάπολι – Μπριζ

09/12/26

19:45 Μπέτις – Κόμο

19:45 Σλόβαν Μπρατισλάβας – Σαχτάρ Ντόνετσκ

22:00 Άρσεναλ – Ρεάλ Μαδρίτης

22:00 Ντόρτμουντ – Ίντερ

22:00 ΛΑΣΚ – Φενέρμπαχτσε

22:00 Λίβερπουλ – Πόρτο

22:00 Αϊντχόφεν – Ατλέτικο Μαδρίτης

22:00 Λανς – Μπόντο/Γκλιμτ

22:00 Στουτγκάρδη – Λιλ

7η αγωνιστική

19/01/27

19:45 Μπόντο/Γκλιμτ – Ατλέτικο Μαδρίτης

19:45 Γαλατασαράι – Φέγενορντ

22:00 ΑΕΚ – Ρόμα

22:00 Άστον Βίλα – Ντόρτμουντ

22:00 Ίντερ – Λίβερπουλ

22:00 Πόρτο – Σλάβια Πράγας

22:00 Λιλ – Σλόβαν Μπρατισλάβας

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – ΛΑΣΚ

22:00 Στουτγκάρδη – Μπριζ

20/01/27

19:45 Φενέρμπαχτσε – Βιγιαρεάλ

19:45 Σαμπάχ – Νάπολι

22:00 Κόμο – Παρί Σεν Ζερμέν

22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπάγερν Μονάχου

22:00 Λειψία – Σαχτάρ Ντόνετσκ

22:00 Λανς – Μάντσεστερ Σίτι

22:00 Μπέτις – Άρσεναλ

22:00 Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπαρτσελόνα

22:00 Βίκινγκ – Αϊντχόφεν

8η αγωνιστική

27/01/27