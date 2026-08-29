Ολυμπιακός: Με Αρμάντο Γκονζάλες η αποστολή των Πειραιωτών για το ματς με τον Αστέρα Τρίπολης

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την αποστολή του για την αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής της Super League με τον Αστέρα Τρίπολης (30/08/26, 21:00) με τον Αρμάντο Γκονζάλες να είναι στις επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Εκτός της 24άδας έμεινε ο Ροντινέι, καθώς δέχτηκε κόκκινη κάρτα στο ματς με τον Ατρόμητο.

Μαζί με τον Αρμάντο Γκονζάλες στην αποστολή του Ολυμπιακού είναι και ο Ρέμο Φρόιλερ. Οι Πειραιώτες θα ψάξουν το 2/2 στην Super League στην έδρα του Αστέρα Τρίπολης, με τον Ισπανό προπονητή να πρέπει να επιλέξει ποιος εκ των Ελ Κααμπί και Γκονζάλες θα είναι βασικός στο «9».

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Ρόκα, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Ζότα Σίλβα, Γκονσάλες, Κλέιτον.