Ο Γιώργος Σαμαράς επιστρέφει στη δράση μετά από 8 χρόνια σε ομάδα των οπαδών του ΟΦΗ

Ο Γιώργος Σαμαράς οκτώ χρόνια μετά την ανακοίνωση ότι αποσύρεται από την ενεργό δράση, θα επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους για να αγωνιστεί σε ομάδα που σχετίζεται με τον ΟΦΗ.

Οι Snakes FC είναι η ομάδα που ανάγκασε τον Γιώργο Σαμαρά να φορέσει ξανά τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια για να αγωνιστεί στα τοπικά του Ηρακλείου. Ο σύλλογος ιδρύθηκε πριν μερικούς μήνες από μία μερίδα οπαδών του ΟΦΗ με όνομα Λέσχη Snakes Θυρα 4 1986.

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Στα 41 του λοιπόν ο πρώην ποδοσφαιριστής της Εθνικής ποδοσφαίρου και των Σέλτικ και Μάντσεστερ Σίτι, μεταξύ άλλων, θα πρωταγωνιστήσει στις ερασιτεχνικές κατηγορίες του Κρητικού ποδοσφαίρου για να αποδείξει για ακόμα μία φορά την αγάπη του για τον ΟΦΗ.

Η ανακοίνωση των Snakes FC

«Η SNAKES FC βρίσκεται στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την μεταγραφή του Γιώργου Σαμαρά στην ομάδα μας, μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες και σημαντικές προσωπικότητες που έχει αναδείξει το κρητικό και ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Γιώργος Σαμαράς αποτελεί έναν άνθρωπο με σημαντική ποδοσφαιρική διαδρομή, έχοντας αγωνιστεί σε κορυφαίο επίπεδο,τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, φορώντας τη φανέλα σπουδαίων συλλόγων και έχοντας καταγράψει σημαντικές παρουσίες με την Εθνική Ελλάδας.

Η εμπειρία, η ποιότητα, η προσωπικότητα και οι παραστάσεις του από το υψηλότερο επίπεδο αποτελούν στοιχεία που προσδίδουν ξεχωριστή αξία στην οικογένεια της SNAKES FC. Για τον σύλλογό μας, η συγκεκριμένη συνεργασία δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη μεταγραφική κίνηση, αποτελεί μία συνεργασία με έναν άνθρωπο που έχει γράψει τη δική του ιστορία στο ποδόσφαιρο και πλέον επιλέγει να αποτελέσει μέρος της δικής μας προσπάθειας.

Η SNAKES FC συνεχίζει να χτίζει με σταθερά βήματα το μέλλον της,επενδύοντας σε ανθρώπους με προσωπικότητα, εμπειρία και πραγματική σχέση με το ποδόσφαιρο. Γιώργο Σαμαρά, σε καλωσορίζουμε στη SNAKES FC και στην οικογένειά μας. Σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στη νέα αυτή διαδρομή.