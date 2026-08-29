Αθλητικά

Εμμανουήλ Καραλής: Η ξεχωριστή βραδιά του Έλληνα αθλητή με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Ανδρέα Τετέι

Στη φωτογραφία που ανέβασε ο Έλληνας αθλητής βρίσκεται και η μητέρα του «Greek Freak», Βερόνικα Αντετοκούνμπο
Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ο Εμμανουήλ Καραλής στο Fly Athens 2026/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Εμμανουήλ Καραλής μετά το αδιανόητο πανελλήνιο ρεκόρ που έκανε στη Ζυρίχη με άλμα στα 6.20μ πέρασε μία ιδιαίτερη βραδιά παρέα με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον Ανδρέα Τετέι και τη Βερόνικα Αντετοκούνμπο.

Η ξεχωριστή ανάρτηση του Εμμανουήλ Καραλή μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Ανδρέα Τετέι έχει απασχολήσει τα social media, μιας και οι τρεις αθλητές είναι από τους ιδιαίτερα αγαπητούς στο ελληνικό κοινό, με τους δύο πρώτους βέβαια να έχουν και παγκόσμια απήχηση, λόγω της σπουδαίας καριέρας τους.

Οι τέσσερις τους φωτογραφήθηκαν με τα χαμόγελά τους να μην μπορούν να κρυφτούν, με τον Έλληνα άλτη να επιλέγει να δημοσιεύσει το στιγμιότυπο για να δείξει την στενή σχέση που έχει με την οικογένεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά και με τον ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού.

Η ανάρτηση του Εμμανουήλ Καραλή με τον Γιάννη και τη Βερόνικα Αντετοκούνμπο, αλλά και τον Ανδρέα Τετέι

Ο Καραλής ετοιμάζεται για τον μεγάλο τελικό του Diamond League (04-05/09/26), εκεί όπου σκοπεύει να μας χαρίσει μαζί με τον Μόντο Ντουπλάντις ακόμα μία αξέχαστη βραδιά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
213
140
84
49
48
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo