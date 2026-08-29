Η Λίβερπουλ συμφώνησε με την Παρί Σεν Ζερμέν για την απόκτηση του Μπαρκολά έναντι 125.000.000 ευρώ

Η Λίβερπουλ έψαχνε όλο το καλοκαίρι να αποκτήσει έναν εξτρέμ που θα κάνει τη διαφορά και αφού δεν κατάφερε να πάρει τον Ντιομαντέ, που κατέληξε στη Ρεάλ Μαδρίτης, συμφώνησε με την Παρί Σεν Ζερμέν για την απόκτηση του Μπαρκολά.

Ο Μπαρκολά στα 23 του καλείται να καλύψει το κενό που άφησε ο Σαλάχ στα άκρα της επίθεσης της Λίβερπουλ και θα κάνει την Παρί Σεν Ζερμέν πλουσιότερη κατά 125.000.000 ευρώ, ενώ στη συμφωνία υπάρχουν και μπόνους που αγγίζουν τα 20.000.000 ευρώ.

Την περσινή σεζόν ο Γάλλος εξτρέμ σε 49 εμφανίσεις με την ομάδα του Λουίς Ενρίκε είχε 13 γκολ και 7 ασίστ.