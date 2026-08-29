Αθλητικά

Η Euroleague ανοίγει πειθαρχική διαδικασία σε βάρος της Dubai BC για την υπόθεση του Τόμας Γουόκαπ

Νέα εξέλιξη στο σίριαλ Γουόκαπ, με τους Άραβες να είναι στο στόχαστρο της Euroleague
Ο Τόμας Γουόκαπ
Ο Τόμας Γουόκαπ με τη φανέλα του Ολυμπιακού/ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
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Ο Τόμας Γουόκαπ και ο Ολυμπιακός βρίσκονται στα σχοινιά, με την Dubai BC να είναι η αφορμή για την οποία οι σχέσεις των δύο πλευρών μετά από πέντε χρόνια είναι τεταμένες. Η Euroleague φαίνεται πως θα ανοίξει πειθαρχική διαδικασία για την υπόθεση με τους Άραβες να είναι σε δύσκολη θέση.

Η Euroleague αναμένεται να ανοίξει φάκελο για την υπόθεση του Τόμας Γουόκαπ σε βάρος της Dubai BC για τον τρόπο με τον οποίο η ομάδα προσέγγισε τον αθλητή, που δεσμεύεται κανονικά με συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.

Το σίριαλ με τον Τεξανό γκαρντ αναμένεται να τραβήξει, με την έναρξη της σεζόν να πλησιάζει.

Να θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός, μετά την προσφυγή του Γούοκαπ στο BAT για να διεκδικήσει την ελευθερία του, έστειλε επιστολή στους Άραβες για παράνομη προσέγγιση στον αθλητή.

Η Dubai BC θέλει να αποκτήσει μόνιμο συμβόλαιο στη Euroleague και δεδομένα η υπόθεση ίσως ταράξει τις σχέσεις της με την διοργανώτρια αρχή και μένει να φανεί ποια θα είναι η κατάληξη στο σίριαλ του φετινού μπασκετικού καλοκαιριού.

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