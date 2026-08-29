Η Euroleague ανοίγει πειθαρχική διαδικασία σε βάρος της Dubai BC για την υπόθεση του Τόμας Γουόκαπ

Ο Τόμας Γουόκαπ και ο Ολυμπιακός βρίσκονται στα σχοινιά, με την Dubai BC να είναι η αφορμή για την οποία οι σχέσεις των δύο πλευρών μετά από πέντε χρόνια είναι τεταμένες. Η Euroleague φαίνεται πως θα ανοίξει πειθαρχική διαδικασία για την υπόθεση με τους Άραβες να είναι σε δύσκολη θέση.

Η Euroleague αναμένεται να ανοίξει φάκελο για την υπόθεση του Τόμας Γουόκαπ σε βάρος της Dubai BC για τον τρόπο με τον οποίο η ομάδα προσέγγισε τον αθλητή, που δεσμεύεται κανονικά με συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.

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Το σίριαλ με τον Τεξανό γκαρντ αναμένεται να τραβήξει, με την έναρξη της σεζόν να πλησιάζει.

Να θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός, μετά την προσφυγή του Γούοκαπ στο BAT για να διεκδικήσει την ελευθερία του, έστειλε επιστολή στους Άραβες για παράνομη προσέγγιση στον αθλητή.

Η Dubai BC θέλει να αποκτήσει μόνιμο συμβόλαιο στη Euroleague και δεδομένα η υπόθεση ίσως ταράξει τις σχέσεις της με την διοργανώτρια αρχή και μένει να φανεί ποια θα είναι η κατάληξη στο σίριαλ του φετινού μπασκετικού καλοκαιριού.