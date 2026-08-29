Εθνική μπάσκετ: Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος παρουσίασε βελτίωση και είναι ανοιχτή η συμμετοχή του κόντρα στην Ισπανία

Η Εθνική μπάσκετ υποδέχεται την Ισπανία (31/08/26, 19:00) σε ένα ματς ζωής ή θανάτου για τα προκριματικά του Mundobasket και ενδέχεται να έχει στη διάθεσή της τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο.

Ο Έλληνας φόργουορντ τραυματίστηκε στο φιλικό με την Πολωνία, με την κατάστασή του να φαίνεται άσχημη, όμως παρουσίασε βελτίωση και θα κάνει εξετάσεις, οι οποίες θα κρίνουν τη συμμετοχή του με την Ισπανία, ματς το οποίο η Εθνική μπάσκετ είναι υποχρεωμένη να νικήσει μετά τη νέα ήττα με την Ουκρανία.

Αν ο Χαραλαμπόπουλος είναι διαθέσιμος, ο Ομοσπονδιακός προπονητής θα έχει ακόμα μία λύση στα χέρια του, έναν παίκτη μάλιστα που μπορεί να βοηθήσει στο τρίποντο, σε έναν τομέα δηλαδή που η Ελλάδα «πονάει».