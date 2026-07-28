Conference League: Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 προκρίθηκε στον τρίτο γύρο των προκριματικών και περιμένει τον Παναθηναϊκό

Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 έμεινε για δεύτερη φορά στο 0-0 με την Σπαρτάκ Τρνάβα για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, αλλά επικράτησε με 5-3 στη διαδικασία των πέναλτι και περιμένει το νικητή του Παναθηναϊκός – Πάκσι στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί για την πρόκριση επί της Πάκσι, μετά τη νίκη του με 2-1 στην έδρα της ουγγρικής ομάδας και αν καταφέρει να “σφραγίσει” το “εισιτήριό” του, θα αντιμετωπίσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference Leauge, την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948.

Η βουλγαρική ομάδα χρειάστηκε τη βοήθεια της τύχης κόντρα στη Σπαρτάκ Τρνάβα, αφού η “μονομαχία” τους κρίθηκε στη… ρώσικη ρουλέτα, αλλά εκεί οι παίκτες της αποδείχθηκαν πιο ικανοί και ευστοχώντας σε 5 πέναλτι, έφθασαν στη νίκη και την πρόκριση.