Ολυμπιακός: Στα 10 εκατομμύρια ευρώ η πρόταση στη Σαρλερουά για τον Γιασίν Τιτραουί σύμφωνα με τους Βέλγους

Ο Ολυμπιακός εμφανίζεται να δίνει “μάχη” για την απόκτηση του Γιασίν Τιτραουί από τη Σαρλερουά και πλέον βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τη βελγική ομάδα, αλλά ο Αλγερινός μέσος δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θέλει να αγωνιστεί στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του βελγικού dhnet.be, ο Ολυμπιακός έφθασε ουσιαστικά τα 10 εκατομμύρια ευρώ που ζητούσε η Σαρλερουά για τον Γιασίν Τιτραουί, αλλά ο 23χρονος μέσος «διστάζει να ενταχθεί στον Ολυμπιακό».

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Πιο συγκεκριμένα, το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει τα εξής: «Το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού είναι κάτι παραπάνω από συγκεκριμένο και ο ελληνικός σύλλογος έχει κάνει αρκετές προτάσεις τις τελευταίες ώρες.

Η τελευταία πρόταση, σύμφωνα με ελληνικές πηγές, ήταν για 8 εκατομμύρια ευρώ συν 2 εκατομμύρια μπόνους και 20% οποιουδήποτε μελλοντικού ποσού μεταγραφής. Αυτό είναι κοντά στην αρχική τιμή ζήτησης της Σαρλερουά, η οποία ήταν 10 εκατομμύρια ευρώ προκαταβολικά για τον 23χρονο, του οποίου η χρηματιστηριακή αξία είναι περίπου αυτό το ποσό».