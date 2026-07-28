Αθλητικά

Η Ντινάμο Ζάγκρεμπ προκρίθηκε επί της Τουν και ρίχνει την ΑΕΚ στους «αδύναμους» των πλέι οφ του Champions League

Δυσκόλεψε το έργο της ΑΕΚ για πρόκριση στη League Phase
Οι παίκτες της Ντινάμο Ζάγκρεμπ
Οι παίκτες της Ντινάμο Ζάγκρεμπ σε πανηγυρικό στιγμιότυπο / EUROKINISSI
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Το αποτέλεσμα που ήθελε η ΑΕΚ στα προκριματικά του Champions League δεν ήρθε, αφού η Ντινάμο Ζάγκρεμπ απέκλεισε στην παράταση με 3-2 την Τουν και ουσιαστικά έριξε την Ένωση στους “αδύναμους” της κλήρωσης των πλέι οφ.

Μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα, η Τουν βρέθηκε να προηγείται στην Κροατία, αλλά μένοντας και με παίκτη λιγότερο από το 67′, “λύγισε” στην παράταση από την Ντινάμο Ζάγκρεμπ και δυσκόλεψε το έργο της ΑΕΚ για πρόκριση στη League Phase του Champions League.

Η Ένωση χρειαζόταν μία από τις Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Σλόβαν Μπρατισλάβας, Ερυθρό Αστέρα και Λεχ Πόζναν να αποκλειστεί στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, αλλά οι Κροάτες ήταν ουσιαστικά η μόνη της ελπίδα, αφού οι άλλες τρεις έχουν πετύχει “καθαρές” εκτός έδρας νίκες (2-0 επί της Ιμπέρια, 4-0 κόντρα στη Λαρν και 4-1 μέσα στο Άαρχους αντίστοιχα) στα πρώτα παιχνίδια τους.

Ως εκ τούτου και αν δεν υπάρξει κάποιο… θαύμα, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα χάσει την ευκαιρία να βρεθεί στους “δυνατούς” των πλέι οφ του Champions League και θα είναι το αουτσάιντερ στα πλέι οφ της διοργάνωσης.

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