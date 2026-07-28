Ο Γκουστάβο Σα έρχεται την Τετάρτη για να υπογράψει στον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να ολοκληρώσει μία σπουδαία μετεγγραφή, με την απόκτηση του μεγάλου ταλέντου του πορτογαλικού ποδοσφαίρου, Γκουστάβο Σα, ο οποίος και αναμένεται την Τετάρτη (29/07/26) στην Ελλάδα, για να υπογράψει στους Πειραιώτες.

Με χρηματιστηριακή αξία που “αγγίζει” τα 25 εκατομμύρια ευρώ, ο Γκουστάβο Σα είχε πάνω του τα “βλέμματα” ομάδων από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, αλλά ο Ολυμπιακός κινήθηκε γρήγορα και έκλεισε τη μετεγγραφή του 21χρονου αρχηγού της Φαμαλικάο.

Ο Πορτογάλος μέσος θα έρθει έτσι την Τετάρτη στην Ελλάδα, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθεί από τη νέα του ομάδα, ώστε στη συνέχεια να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.