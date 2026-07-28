ΠΑΟΚ: «Αγγίζουν» τις 15.000 τα εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 2026-27

Με γοργούς ρυθμούς εξαντλούνται τα εισιτήρια διαρκείας του ΠΑΟΚ για την αγωνιστική περίοδο 2026-27, με σχεδόν 15.000 οπαδούς του να έχουν ήδη κλείσει μία θέση στην Τούμπα για τη νέα σεζόν.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την ίδια την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, έχουν πωληθεί μέχρι στιγμής 14.291 εισιτήρια διαρκείας και ενώ η διαδικασία συνεχίζεται κανονικά και τις επόμενες ημέρες, για τους φίλους της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Σε σχετική της ανάρτηση, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έγραψε χαρακτηριστικά τα εξής: “14.291 θέσεις έχουν ήδη το όνομά τους. Η 3η περίοδος διάθεσης: 31.07.2026 – 10:00 – 04.08.2026 – 17:00 Όλοι μαζί, στη νέα εποχή”.