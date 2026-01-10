Αθλητικά

Copa Africa: Τα ζευγάρια των ημιτελικών και η μέρα των αγώνων

Ελ Κααμπί εναντίον Μπρούνο στα ημιτελικά
Ο Ελ Κααμπί πανηγυρίζει για το Μαρόκο (AP Photo
Ο Ελ Κααμπί πανηγυρίζει για το Μαρόκο (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

Τα προημιτελικά του Copa Africa ολοκληρώθηκαν και έτσι έγιναν γνωστές οι τέσσερις ομάδες που θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στο Ραμπάτ.

Στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του Copa Africa στις 14 Ιανουαρίου, η Αίγυπτος θα παίξει με τη Σενεγάλη στις 18:00, ενώ το βράδυ της ίδιας ημέρας θα γίνει γνωστό και το ζευγάρι του μεγάλου τελικού της 18ης Ιανουαρίου, που θα προκύψει από το νικητή του δεύτερου ημιτελικού, Μαρόκο – Νιγηρία.

Ημιτελικά – Tετάρτη 14 Ιανουαρίου

19:00 Σενεγάλη – Αίγυπτος
22:00 Μαρόκο – Νιγηρία

Μικρός Τελικός – Σάββατο 17 Ιανουαρίου 18:00

Τελικός – Κυριακή 18 Ιανουαρίου 21:00

