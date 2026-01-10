Copa Africa: Τα ζευγάρια των ημιτελικών και η μέρα των αγώνων

Τα προημιτελικά του Copa Africa ολοκληρώθηκαν και έτσι έγιναν γνωστές οι τέσσερις ομάδες που θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στο Ραμπάτ.

Στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του Copa Africa στις 14 Ιανουαρίου, η Αίγυπτος θα παίξει με τη Σενεγάλη στις 18:00, ενώ το βράδυ της ίδιας ημέρας θα γίνει γνωστό και το ζευγάρι του μεγάλου τελικού της 18ης Ιανουαρίου, που θα προκύψει από το νικητή του δεύτερου ημιτελικού, Μαρόκο – Νιγηρία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ημιτελικά – Tετάρτη 14 Ιανουαρίου

19:00 Σενεγάλη – Αίγυπτος

22:00 Μαρόκο – Νιγηρία

Μικρός Τελικός – Σάββατο 17 Ιανουαρίου 18:00

Τελικός – Κυριακή 18 Ιανουαρίου 21:00