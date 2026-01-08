Daily Mail: «Η ΑΕΚ απέρριψε πρόταση 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για τον Τζέιμς Πενράις από τη Ρέιντζερς»

Ο Τζέιμς Πενράις έχει βρει πλέον θέση στο ροτέισον του Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ και η Ρέιντζερς φαίνεται ότι τον έχει ψηλά στη μετεγγραφική της λίστας, έχοντας καταθέσει και επίσημη πρόταση στην Ένωση.

Αυτό αναφέρει τουλάχιστον ένα νέο δημοσίευμα της βρετανικής Daily Mail, το οποίο και υποστηρίζει ότι η ΑΕΚ απέρριψε ήδη μία προσφορά 3,5 εκατομμυρίων ευρώ από τη Ρέιντζερς.

Το αγγλικό ρεπορτάζ αποκαλύπτει και ενδιαφέρον των Μπεσίκτας και Μπασακσεχίρ για τον Σκωτσέζο μπακ της Ένωσης, επισημαίνοντας όμως ότι η Ρέιντζερς θα επιμείνει για τον κορυφαίο παίκτη της Χαρτς την περασμένη σεζόν στη Σκωτία.