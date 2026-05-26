Ο ΠΑΟΚ θέλει τον Βέλικο Παούνοβιτς για αντικαταστάτη του Ραζβάν Λουτσέσκου σύμφωνα με τους Σέρβους

Σύμφωνα με το Mozzartsport», ο ΠΑΟΚ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Βέλικο Παούνοβιτς για τον πάγκο του, μιας και ο Ραζβάν Λουτσέσκου είναι πιθανό να αποχωρήσει από τον πάγκο της ομάδας.

Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι το προφίλ του Βέλικο Παούνοβιτς ταιριάζει με τη “νέα εποχή” που θέλουν να ξεκινήσουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ μετά από μια πενταετία με τον Ρουμάνο τεχνικό στον πάγκο της ομάδας.

«Ο ΠΑΟΚ έχει μια σαφή στρατηγική για την επόμενη περίοδο: θέλει να κάνει restart και να επιστρέψει στη μάχη για τον τίτλο του πρωταθλητή στην Ελλάδα. Αφού τερμάτισαν τρίτοι στην ελληνική Super League και έχασαν την πρόκριση στο Champions League, οι ηγέτες του συλλόγου από την Τούμπα θέλουν να κάνουν κάτι νέο μετά την πενταετή εποχή του Ράζβαν Λουτσέσκου στον πάγκο. Στόχος είναι να επαναλάβουν την επιτυχία προ διετίας, όταν νίκησαν την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό και κατέκτησαν το πρωτάθλημα στην Ελλάδα.

Η διοίκηση του ΠΑΟΚ βλέπει τον Παούνοβιτς ως τον ιδανικό αρχιτέκτονα αυτού του έργου. Ο σύλλογος προετοιμάζεται για την πρόκριση στο Europa League και χρειάζεται έναν προπονητή με σοβαρή διεθνή εμπειρία, χάρισμα και σταθερή πειθαρχία. Το γεγονός ότι κατάφερε να ανεβάσει την Οβιέδο στην Primera πέρυσι και ότι ήταν τόσο επιθυμητός από τον κόσμο για τη θέση του προπονητή της Σερβίας, έπεισε περαιτέρω τους Έλληνες ότι είναι άνθρωπος για σπουδαία έργα», αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα.

Μάλιστα, γίνεται λόγος για την ύπαρξη ειδικής ρήτρας στο συμβόλαιο του Βέλικο Παούνοβιτς με την εθνική ομάδα της Σερβίας. Σύμφωνα με την οποία o 49χρονος τεχνικός «μπορεί να αποχωρήσει πρόωρα από το τιμόνι της εθνικής ομάδας σε περίπτωση που λάβει μια δελεαστική οικονομικά και αθλητικά προσφορά από το εξωτερικό», αναφέρει το δημοσίευμα.

Vrteška oko Veljka Paunovića: PAOK želi napad na titulu sa selektorom Srbije https://t.co/I09C3NT3bS — Mozzart Sport (@MozzartSport) May 26, 2026

Να σημειωθεί ότι ο Σέρβος προπονητής έχει ακουστεί και για τον πάγκο της Χετάφε, η οποία θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν στο Conference League.

Ο Παούνοβιτς έχει καθοδηγήσει στο παρελθόν τις Σικάγο, Ρέντινγκ, Τσίβας, Τίγκρες και Οβιέδο.

Να σημειωθεί, πάντως, ότι ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ.