Νόσκοβα – Σάκκαρη live η πρεμιέρα της Ελληνίδας τενίστριας στο Roland Garros

Παρακολουθήστε live την πρεμιέρα της Μαρίας Σάκκαρη στο Roland Garros κόντρα στη Λίντα Νόσκοβα. Οι δύο τενίστριες έχουν αναμετρήσει δύο φορές στο παρελθόν και μετρούν από μία νίκη.
13:59 | 26.05.2026
1-2 η Νόσκοβα, η οποία παίρνει το πρώτο γκέιμ της
13:55 | 26.05.2026
0-2 για τη Σάκκαρη που έχει μπει πολύ δυνατά στον αγώνα
13:55 | 26.05.2026
0-1 στα γκέιμ για τη Σάκκαρη που σερβίρει για να ξεφύγει στο σκορ
13:52 | 26.05.2026
Εκρηκτικό ξεκίνημα για τη Μαρία που έκανε μπρέικ με το "καλημέρα"
13:48 | 26.05.2026
Σερβίρει πρώτα η Νόσκοβα
13:48 | 26.05.2026
Σε πολύ λίγα λεπτά θα ξεκινήσει η αναμέτρηση
13:44 | 26.05.2026
Ξεκίνησαν ζέσταμα οι δύο τενίστριες
13:44 | 26.05.2026
Η Μαρία κυνηγάει στο Παρίσι την πρώτη νίκη της μετά το 2022!
Μετράει σερί αποκλεισμούς από τον πρώτο γύρο τα τελευταία χρόνια
13:44 | 26.05.2026
Η νικήτρια αυτού του αγώνα θα παίξει στον δεύτερο γύρο με Λιου ή Ουτσιτζίμα, που μονομαχούν αυτή την ώρα
13:42 | 26.05.2026
Η Ελληνίδα τενίστρια (Νο.49) έχει συναντήσει τη Νόσκοβα άλλες δύο φορές
Από μία νίκη έχουν πανηγυρίσει οι δύο τενίστριες σε σκληρή επιφάνεια
13:42 | 26.05.2026
Η Μαρία Σάκκαρη πέφτει στα… βαθιά από τον πρώτο γύρο, έχοντας δύσκολο έργο κόντρα στην Τσέχα Νο.12 της παγκόσμιας κατάταξης
13:41 | 26.05.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση της Μαρίας Σάκκαρη με τη Λίντα Νόσκοβα για τον πρώτο γύρο του Roland Garros