Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Μπρανκού Μπάντιο της Βαλένθια

Η χρονιά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, μιας και απομένουν οι τελικοί του ελληνικού πρωταθλήματος, ωστόσο ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει ήδη τον σχεδιασμό του για τη νέα σεζόν, τσεκάροντας διάφορες περιπτώσεις παικτών.

Μία από αυτές φαίνεται ότι είναι ο Μπράνκου Μπαντιό. Σύμφωνα με τα ιταλικά δημοσιεύματα, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον 27χρονο γκαρντ, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Βαλένθια.

Το buyout του να ανέρχεται στο 1,5 εκατ. ευρώ, ποσό που δεν θεωρείται απαγορευτικό για τους πράσινους, οι οποίοι θέλουν να ενισχύσουν την περιφέρειά τους με έναν εξαιρετικό αμυντικό που μπορεί να δώσει αρκετά πράγματα και στην επίθεση.

O Μπαντιό ήταν μία από τις εκπλήξεις τη φετινή σεζόν στην Euroleague κι ένας από τους λόγους που η Βαλένθια έφτασε μέχρι και το Final Four της Αθήνας.

Ο 27χρονος άσος πραγματοποίησε τρομερή εμφάνιση απέναντι στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν στον πέμπτο αγώνα της σειράς των πλέι οφ της Euroleague, όπου σημείωσε 20 πόντους.