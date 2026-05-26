Αθλητικά

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο στόχαστρο της Μπαρτσελόνα

Οι Καταλανοί ψάχνουν προπονητή, μετά τη διαφαινόμενη αποχώρησή του Τσάβι Πασκουάλ
Ζέλικο Ομπράντοβιτς
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο της Παρτιζάν / (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Τσάβι Πασκουάλ αναμένεται να αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα και οι Καταλανοί έχουν βγει στην αγορά για να βρουν τον προπονητή που θα τους καθοδηγήσει τη νέα σεζόν, με το όνομα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να βρίσκεται στο προσκήνιο.

Ο Τσάβι Πασκουάλ οδεύει προς την Dubai BC και η Μπαρτσελόνα έχει ξεκινήσει να εξετάζει τις επιλογές της ενόψει της νέας σεζόν, με τους Καταλανούς να ονειρεύονται… τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο πολύπειρος προπονητής παραμένει ελεύθερος μετά την αποχώρησή του από την Παρτιζάν, ενώ έχει ακουστεί πολύ για τον Παναθηναϊκό.

Η Μπαρτσελόνα θα προχωρήσει λογικά την περίπτωση του Ίμπον Ναβάρο, με τον Ομπράντοβιτς να μην έχει αποφασίσει αν θα συνεχίσει την προπονητική.

Αν το κάνει, σίγουρα η Βαρκελώνη δεν θα είναι ο προορισμός του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
133
90
88
82
77
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo